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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Почти догнал

В Домодедово у прохожего отобрали пять миллионов рублей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
На 43-летнего москвича двое налетчиков напали на улице средь бела дня вблизи аэропорта Домодедово. Они выхватили у него из рук сумку и бросились бежать. Но мужчина не собирался сдаваться и пустился в погоню, ведь в сумке лежали пять миллионов рублей наличными.

Грабителей он почти догнал. Но тут один из них обернулся и нанес преследователю несколько ударов в голову. На этом погоня закончилась.

В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что оперативники задержали одного из грабителей по месту проживания в городе Реутов. Задержанный оказался жителем Волгоградской области. Его отменная физическая подготовка объяснялась профессией - 27-летний грабитель был тренером по фитнесу.

Тренера взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж". Потерять свободу он может на срок до 7 лет. Сейчас ищут второго грабителя.

Очень похожее ограбление, а точнее - разбой произошел три месяца назад на юго-западе Москвы. Правда, в тот раз действие происходило с участием автомобилей на Ленинском проспекте. Шестеро налетчиков на трех автомобилях - опять же днем - перекрыли дорогу "Мерседесу" в третьей левой стороне. Прозвучали три выстрела, рассыпались стекла в машине, люди в масках открыли багажник и вытащили сумку. И уехали, предварительно проткнув "мерсу" колесо. Позже выяснилось, что в сумке были шесть миллионов рублей.

Понятно, что в обоих случаях налетчики действовали по наводке. Вряд ли они случайно выдернули сумку из рук у прохожего в Домодедово, вряд ли наугад тормознули "Мерседес" на Ленинском проспекте.

Оперативники предполагают, что жертвы нападений - неофициальные перевозчики наличных денег

Еще одна общая деталь: пострадавшие в обоих случаях утверждают, что похищенные деньги принадлежат лично им. Мол, они сняли их с банковского счета и везли домой - им вдруг зачем-то понадобилась наличность в столь крупном размере.

Впрочем, все может быть. Однако оперативники предполагают, что жертвы нападений - перевозчики денег. Некоторые предприниматели не желают тратиться на официальную инкассацию или же стремятся обналичить деньги для взаиморасчетов, чтобы сэкономить на комиссии и налогах. Бывает, что таким образом бизнесмены пытаются скрыть свои сомнительные сделки или же, мягко говоря, коррупционные мероприятия. А есть и откровенно криминальные операции с обобщенным названием "отмыв денег". Суть всегда одна - обналичивание и увод в тень крупных сумм.

Под Петербургом сосед ограбил 92-летнюю блокадницу

Поэтому такие дельцы поручают "по-тихому" привезти деньги доверенному человеку - помощнику, личному охраннику, секретарю или водителю.

Но, как это тоже нередко бывает, происходит утечка информации, и тогда "по-тихому" уже не получается.

Кстати, по статистике МВД более половины всех зарегистрированных преступлений (52,5 процента) составляют хищения чужого имущества - кражи, мошенничества, грабежи и разбои. Всего с января по сентябрь в России зарегистрированы 1521,7 тысячи преступлений. Это на 2,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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