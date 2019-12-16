Измерена масса Млечного Пути

Международная команда исследователей использовала сложные модели и сумела рассчитать массу Млечного Пути, которая с учетом невидимой темной материи оказалась в 890 миллиардов раз больше массы нашего Солнца.

Авторская статья опубликована на сервере препринтов arXiv, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Предыдущие исследования позволили переоценить размер Млечного Пути. Согласно новым данным, в поперечнике размер нашей галактики составляет приблизительно 256 тысяч световых лет.

Отталкиваясь от этого показателя, авторы нового исследования заново измерили массу Млечного Пути. По их расчетам, она в 890 миллиардов раз превышает массу Солнца и в 296 квадриллионов раз превышает массу Земли.

Чтобы провести расчеты, исследователи использовали специально созданную ими модель. Она учитывала данные из нескольких источников, в том числе информацию о движении звезд, газа и других веществ в нашей галактике.

Кроме того, группа сделала поправку на коэффициент, учитывающий влияние так называемой "кривой вращения". Поскольку наша галактика вращается не равномерно, то исследователям нужно было "придумать" такую кривую - она помогла оценить расстояния до галактических объектов.

В своем исследовании авторы пишут, что силы вращения могут быть уравновешены гравитационными силами. Этот баланс удерживает объекты от втягивания в черную дыру, расположенную в центре галактики, или от выбрасывания в космос. Этот баланс и был использован для расчета массы объектов.

Также исследователи учли темную материю. Предыдущие исследования показали, что ее масса составляет примерно 93 процента от общей массы Млечного Пути. С учетом этого и были получены результаты, которые согласуются с результатами других исследователей.