Как московские инноваторы помогают выполнять нацпроекты

К 2024 году в России должны быть достигнуты поставленные цели по 12 национальным проектам. Какой вклад столичные инноваторы вносят в выполнение ключевых направлений федерального масштаба?

Национальные проекты федерального масштаба были приняты в 2018 году и рассчитаны на период 2019-2024 годы. Они распределены по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост". Направления, в свою очередь, подразделяются на конкретные проекты. Так, "Человеческий капитал" состоит из "Здравоохранения", "Образования", "Демографии" и "Культуры". В "Комфортную среду для жизни" входят проекты "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", а также "Экология". Наконец, "Экономический рост" делится на проекты "Наука", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры".

Участники инновационной экосистемы Москвы уже сейчас работают над их выполнением. По словам Тимура Броницкого, директора департамента мониторинга, анализа и прогноза Министерства науки и высшего образования РФ, по объемам внутренних затрат на исследования и разработки на Москву приходится треть от общих показателей страны. Этот потенциал должен быть задействован в рамках всех основных мероприятий по реализации нацпроекта "Наука", считает он.

"Инновации невозможны без ученых, в том числе совсем молодых и пока неизвестных, невозможны без взаимодействия крупных промышленников с вузами и микрокомпаниями, у которых собственные ресурсы ограничены", - подтверждает глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Впрочем, одной лишь "Наукой" инноваторы столицы не ограничиваются. По мнению замдиректора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Никиты Пономаренко, участники инновационной экосистемы станут драйвером увеличения экспорта высокотехнологичной продукции и роста производительности труда - а это значимые части соответствующих нацпроектов. Также, считает он, подобные компании помогут выполнить нацпроект "Цифровая экономика".

"Инновации невозможны без ученых, в том числе совсем молодых и пока неизвестных, невозможны без взаимодействия крупных промышленников с вузами и микрокомпаниями, у которых собственные ресурсы ограниченны", - глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Многие инноваторы сейчас занимаются разработками в сфере здравоохранения. К примеру, компания "Генериум" запустила первое в стране производство, специализирующееся на регенеративных технологиях, которое лицензировано по новым правилам проведения клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов. Технология позволит масштабировать хрящевую ткань для лечения травм суставов и остеоартрозов. Эта же компания создала первый биосимиляр самого дорогого препарата в мире. А с рядом препаратов "Генериум" выходит на экспорт: уже зарегистрированы некоторые лекарства в ряде стран Латинской Америки и Ближнего Востока.

Что касается нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", то и тут участники инновационной экосистемы показывают заметные результаты. Напомним, среди целей, которые предполагается достичь в этой сфере к 2024 году, - создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности бизнесменов, создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, а также модернизация системы поддержки экспортеров и рост их доли (из числа МСП) в общем объеме несырьевого экспорта не менее чем до 10%.

Ряд мероприятий осуществляется уже сейчас. Акселераторы позволяют масштабировать и выходить на глобальные рынки технологическим компаниям в перспективных отраслях. При помощи интернет-сервисов можно найти партнеров, поставщиков продукции или заказчиков; быстрее получить полагающиеся меры поддержки (в том числе субсидии на инжиниринг производственных процессов или доступ к площадкам пилотирования инновационной продукции); представить свою продукцию на маркетплейсе или реализовать продукты интеллектуальной деятельности.

Директор по развитию инновационной экосистемы АО "РВК" Алексей Гусев:

Алексей Гусев, директор по развитию инновационной экосистемы АО "РВК".

Когда в 2018 году я впервые услышал о планах московского правительства создать инновационный кластер, моя первая мысль была примерно такой: "Какая вызывающая старомодность, зачем называть именно кластер? Ведь это уже не современная концепция". Действительно, в государственном управлении, как и в других сферах, есть своя меняющаяся мода. Мода на то, какую подкладывать теоретическую основу под практические решения. И термин "кластер" пережил свой пик популярности в первой половине 2010-х годов, когда Минэкономразвития запускало сразу несколько программ поддержки различных кластеров. Прошло несколько лет, федеральные деньги на поддержку кластеров кончились, и с самим термином произошла, если выражаться научно, "пролиферация". А если выражаться проще - то понятие приелось, звучало на каждом форуме и дискуссии, не обязательно по делу. Произошло временное отторжение, и теперь в рамках федеральной научно-технологической политики не очень принято вспоминать о кластерах. Хотя центры кластерного развития, основанные тогда в регионах, по-прежнему существуют, и сталкиваются с необходимостью переосмыслить свое предназначение.

"Если моей первой мыслью в 2018 году было "Зачем кластер?", то следом была вторая мысль - "Наконец-то!". Потому что такой формат уже давно назревал, и требовал лишь правильного нормативного и административного оформления", - директор по развитию инновационной экосистемы АО "РВК" Алексей Гусев

Тем более продолжают существовать сами кластеры - пространственные и отраслевые точки концентрации экономической активности. Реальный сектор экономики не зависит от терминологической моды. И здесь хотелось бы вернуться собственно к московскому кластеру. Если моей первой мыслью в 2018 году было "Зачем кластер?", то следом была вторая мысль - "Наконец-то!". Потому что такой формат уже давно назревал, и требовал лишь правильного нормативного и административного оформления.

Создание Московского инновационного кластера - это попытка собрать все лучшее, что есть сегодня в московской инновационной инфраструктуре и оформить это в единую систему. Традиционная "боль" федеральных институтов развития - что разные меры поддержки технологий и инноваций проектируются в разных отделах большого государственного организма. Как следствие - они часто дублируют друг друга, а иногда и вовсе противоречат. Абсолютно логично, что именно на региональном уровне (а в данном случае Москва выступает как субъект федерации) производится попытка "увязать" различные меры поддержки между собой в "одно окно". Отдельно отмечу, мне кажется очень правильным, что механизмы московского инновационного кластера сразу пытаются перевести на цифровую платформу. Создание такой платформы - априори задача для города как целого, ведь по отдельности сами участники кластера создать подобную инфраструктуру не смогли бы.

"Логично, что именно на региональном уровне (Москва как субъект федерации) производится попытка "увязать" различные меры поддержки в "одно окно". Отдельно отмечу, мне кажется очень правильным, что механизмы кластера сразу пытаются перевести на цифровую платформу. Создание такой платформы - априори задача для города как целого, ведь по отдельности сами участники кластера создать подобную инфраструктуру не смогли бы", - директор по развитию инновационной экосистемы АО "РВК" Алексей Гусев

Когда в 2014 году Российская Венчурная Компания активно участвовало в кластерной программе Минэкономразвития, часто обсуждалась задача создания так называемого "управленческого дэшборда". Такого инструмента визуализации данных, когда кураторы программы из министерства могли бы как пилоты самолета или операторы электростанции видеть всю информацию о реализации программы в режиме реального времени. Тогда, пять лет назад, от идеи отказались в связи с сомнениями в достоверности информации, которую кластеры направляли о себе в рамках отчетности. Сейчас, мне кажется, идея переживает второе рождение, и я очень надеюсь, что в рамках цифровой платформы московского инновационного кластера будет создан такой "дэшборд", по сути "цифровой двойник" экономической активности участников кластера.

Функция кластера как "единого окна" чрезвычайно важна и для нашей организации. РВК, являясь проектным офисом Национальной технологической инициативы (НТИ), очень заинтересована в том, чтобы московский кластер стал регулярным "поставщиком" перспективных проектов для нас. Для нас это очень понятный канал, через который потенциальные проекты Национальной Технологической Инициативы могут попадать на нашу платформу. Между РВК и правительством Москвы еще в 2018 году было заключено соглашение о реализации Национальной Технологической Инициативы. Если нам удастся с использованием механизмов кластера кратно увеличить входящий поток качественных высокотехнологичных проектов - это будет наиболее актуальным воплощением идей, заложенных в том документе.