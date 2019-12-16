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16.12.2019 06:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Масштабируем инновации

Как работает проект "Московский акселератор"
Текст: Татьяна Еремина
Российская газета - Спецвыпуск № 283(8041)
В ближайшие пять лет 92% российских компаний намерены достигнуть роста через инновации, а 62% считают их играющими роль в успехе бизнеса. При этом соответствующие инструменты для работы имеют лишь 4% отечественных корпораций. Исправить этот дисбаланс призван "Московский акселератор", который запускается в столице.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости www.ria.ru Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости www.ria.ru

Проект по поддержке бизнеса "Московский акселератор", подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и иновационного развития, появился по инициативе Фонда "Московский инновационный кластер" и Агентства инноваций Москвы. Это бесплатная программа масштабирования для технологических компаний в перспективных отраслях. Программа реализуется силами города и партнеров-корпораций. По сути, это универсальная площадка, которая должна обеспечить взаимодействие всех участников, формируя единую ресурсную базу.

"Всего в акселераторе планируется 20 отраслевых треков в партнерстве с ведущими российскими и международными компаниями. Корпорация-партнер формирует технологические направления - и предоставляет свою экспертизу, город предоставляет доступ к инфраструктуре и выступает нейтральной площадкой, гарантируя соблюдение интересов каждого участника (стартапа, корпорации, горожан)", - объясняет руководитель проекта "Московский акселератор" Анна Кеуш.

Фото: iStock
Венчурный рынок растет в отсутствии покупателей стартапов

Открывающий трек "Цифровые сервисы" стартовал в ноябре, в рамках трека выделено четыре технологических направления. LogTech - новые решения для оптимизации логистических процессов, движения транспорта в городе, мониторинга грузов. Направление PropTech посвящено цифровым продуктам в сфере недвижимости: тут занимаются автоматизацией зданий и квартир, умным домом, интернетом вещей, цифровым двором, а также электронными сервисами для жителей.

EdTech ждет стартапы по профилю "технологии образования". Это не только сами новые технологии в обучении, но и развитие массовых образовательных продуктов, поддержка и обучение педагогов, а также онлайн-обучение. RetailTech нацелен на анализ и прогнозирование клиентского опыта и потребительского поведения, повышение качества обслуживания и технологии мониторинга товаров.

Партнером трека "Цифровые сервисы" является "Яндекс".

"Мы работаем с акселератором, чтобы стимулировать и сформировать необходимую базу для развития новых стартапов и IT-компаний в стране", - директор по распространению

По его словам, российских стратегических инвесторов часто упрекают в том, что они недостаточно инвестируют и покупают. "Причина этого кроется в общей "недозрелости" как всего рынка, так и самих стартапов. Акселератор - один из способов "дорастить" стартапы до нужной стадии. Причем не только те, которые попадут в акселерационную программу, но и вообще в России", - пояснил представитель "Яндекса".

Отбор стартапов проходит в 2 этапа:

1. На первом проводится верификация предоставленных данных, а сам стартап оценивается на соответствие тематике акселератора, стадии готовности продуктов и наличие продаж.

2. На втором этапе отбора экспертная комиссия, включая представителей корпорации и независимых рыночных специалистов, оценивает технологическую уникальность продукта, проработанность бизнес-модели, конкурентные преимущества и компетенции команды-проекта. Также учитывается текущий объем рынка продукта, наличие спроса и перспективы. Кроме того, корпорации-партнеры также принимают во внимание, насколько решение комплементарно основному бизнесу и есть ли у компании экспертиза для его успешной реализации.

Подсчет производится по балльной системе с формированием рейтинга проектов.

В итоге составляется список из 20 компаний-участников. "Критерии могут меняться от трека к треку. Сейчас на программу мы ищем стартапы стадии seed, когда уже есть продукт (или MVP, то есть минимально жизнеспособный продукт) и продажи. Это не уровень идеи, и, как правило, у основателей уже есть опыт запуска собственных проектов. Среди условий - регистрация юридического лица, если ещё нет, требуется проходить программу с положительной динамикой ключевых бизнес-показателей. Кроме того, поскольку участие в программе бесплатное, участникам необходимо максимально использовать все ресурсы, потому что на их месте могли бы оказаться другие команды".

Фото: iStock
Для ученых, врачей и бизнеса в России появится цифровая платформа

Участников, прошедших отбор, ждут 10 недель интенсивной практики. В программу входит образовательная часть по основным блокам бизнес-модели (воркшопы, тренинги), трекинг-программа (индивидуальные и групповые встречи, экспертная программа (экспертные сессии и менторские часы). "Сообщество основателей, нетворкинг с экспертами и инвесторами, встречи с представителями корпораций и города - все создает уникальную атмосферу, заряжающую "быть первым"", - сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

За время участия в акселераторе можно укрепить сильные стороны стартапа, нивелировать слабые, а также получить новые идеи, партнеров и, конечно, ценный опыт и обратную связь от лидеров рынка. В финал попадут проекты, продемонстрировавшие потенциал роста бизнеса.

Размер призового фонда трека "Цифровые сервисы" составляет 10 млн рублей: деньги победители могут потратить на развитие бизнеса. "Это достойная альтернатива инвестициям в текущей венчурной стагнации рынка, при этом проект не отдает долю и экономит время, проводя его с пользой для бизнеса", - отмечает руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы А.А.Фурсин. Критериями успеха Московского акселератора станут кейсы сотрудничества корпораций или города со стартапами, которое может осуществляться в разных формах: пилоты, продажи, партнерские соглашения, инвестиции и т.п. Это важный проект развития инноваций и технологического предпринимательства в одном из самых крупных мегаполисов мира, объединяющего ключевых игроков рынка на паритетных началах, подчеркивает глава Департамента: "Корпорации получают готовый инструмент, "акселератор-конструктор" для работы с внешними инновациями, стартапы - прямой канал доступа к ресурсам и потенциальному стратегу при поддержке города".

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