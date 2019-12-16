Субсидия на инжиниринг, площадки пилотного тестирования, аренда производственных или лабораторных помещений, участие в программах акселерации - столица предоставляет сервисы и меры поддержки производителям инновационных товаров и услуг. Рассказываем про некоторые из них.

В середине ноября в рамках Singapore Fintech Festival прошла первая программа международной акселерации Московского инновационного кластера для столичных финтех-проектов. Участие в фестивале позволило представить на международной арене один из важнейших столичных проектов, ориентированных на поддержку высокотехнологичного предпринимательства, а также интересные компании в сфере финансовых технологий, заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. Делегаты получили новые возможности по выходу и продвижению инновационной продукции на зарубежных рынках, в том числе через налаживание контактов с потенциальными партнерами и инвесторами.

Программа акселерации является одним из примеров инновационного малого и среднего бизнеса. Сегодня стартапы и высокотехнологичные производства могут рассчитывать на субсидирование части затрат на лизинг, оборудование, уплату процентов по кредитам, привлечение финансирования со стороны Фонда развития венчурного инвестирования города Москвы MoscowSeedFund, получение поручительства Московского гарантийного фонда. Им также предоставляется поддержка экспортной деятельности, займы Московского фонда поддержки промышленности предпринимательства. Присвоение статуса промышленного комплекса, технопарка или индустриального парка позволяет получать льготы по налогу на прибыль, на имущество, на аренду земли - в общей сложности снижение налоговой нагрузки может составить от 17% до 25%.

При этом и без того выгодные условия с каждым годом становятся еще более привлекательными. Например, в конце октября московские власти в пять раз - до 50 млн рублей - увеличили субсидии на инжиниринговые услуги, то есть все работы, связанные с подготовкой, наладкой, запуском, модернизацией или расширением производственного процесса.

На такую финансовую помощь, в частности, могут рассчитывать компании при производстве электронных 3D-моделей продукта, технических условий на продукцию, технического проекта, конструкторской и технологической документации, а также программ и методик, предназначенных для испытания пилотной партии или образцов. Также деньги можно потратить, например, на изготовление прототипов технологического оборудования, его покупку, поставку, монтаж или пусконаладку.

Испытывать и сертифицировать инновационную продукцию можно в центрах развития производственных технологий. К ним, в частности, относятся Центр сертификации, стандартизации и испытаний аддитивных технологий, Центр прототипирования МедТехКластера "Южный", Центр испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий и Центр сертификации, стандартизации и испытаний технологий, материалов, рабочих сред продукции энергетики и энергомашиностроения на базе технопарка "ВТИ".

Москва - не единственный регион России, поддерживающий участников инновационной экосистемы. По данным рейтинга, составленного НИУ ВШЭ, в число лидеров по этому критерию также входят Санкт-Петербург, Татарстан, Нижегородская, Калужская, Новосибирская, Ульяновская, Самарская и Тюменская области.

Например, в Тюменской области работает несколько образовательных проектов, нацеленных на предпринимателей: Школа инновационного мышления, курсы английского и китайского языков, целевая подготовка специалистов для комплексного развития цифровой экономики.

Отдельные условия поддержки созданы для малых компаний, работающих в IT-сфере. Например, ставка упрощенной системы налогообложения для них составляет 1%, налог на прибыль снижен до 14%. Местные власти субсидируют часть затрат на приобретение оборудования (суперкомпьютеры, серверное оборудование), а офисы для таких предприятий в Тюмени предоставляются по ставке 1 рубль за 1 кв. метр. Кроме того, кадры они могут брать из специально сформированного единого банка данных квалифицированных программистов, в том числе находящихся в других регионах.

Новосибирская область в последние годы отметилась рядом инновационных проектов, в том числе созданием Академпарка и Медпромпарка, сосредоточившегося на области регенеративной медицины и производстве медицинских изделий на основе 3D-технологий. Примечательно, что сотрудники и приглашенные специалисты компаний-резидентов технопарка, научных и учебных организаций Новосибирского научного центра обеспечиваются жильем.

Вкладываться в человеческий капитал решили и в Калужской области. Сотрудникам организаций, работающих на территориях индустриальных парков, ОЭЗ ППТ "Калуга", а также сотрудникам промышленных и научных предприятий с численностью персонала более 250 человек предоставляются социальные выплаты из областного бюджета, покрывающие первоначальный взнос по ипотеке.

Нельзя не упомянуть ряд решений по поддержке инновационной экосистемы, принятые в Самарской области. Так, технопарк "Жигулевская долина" в 2016 году занял первое место в России в категории бизнес-инкубаторов, ассоциированных с одним или несколькими университетами по результатам рейтинга РВК, UBI Global и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). В регионе создается предпосевной Венчурный фонд в форме инвестиционного товарищества с использованием "follow-on" инвестирования на посевной стадии: продукты предполагается выпускать на рынок уже начиная со следующего года. Кроме того, Самарская область формирует стартап-сообщество и сообщество частных инвесторов, организуя семинары, хакатоны, краш-тесты бизнес-идей, акселерационные программы и другие мероприятия.

Что касается зарубежного опыта, то традиционными лидерами в поддержке малых и средних инновационных компаний считаются азиатские страны. Например, в Сингапуре государство способствует кооперации производств, где применяются инновационные технологии. Логика простая: в одиночку малому или среднему предприятию (а такой формат составляет 99% от всех компаний в городе) часто не под силу запустить новое высокотехнологичное производство на должном уровне, тогда как нескольким объединившимся предприятиям сделать это намного проще. Они делят между собой всю производственную цепочку и затраты на модернизацию, и развиваются совместно.

Власти Сингапура в лице специально созданного агентства Springрегулярно проводят мониторинг субъектов МСП, чтобы выявить их потребности и, в случае необходимости, помочь с новым оборудованием, переподготовкой персонала или обновлением компьютерного обеспечения. Если предприятие соответствует ряду критериев, то оно может рассчитывать на грант, страхование кредитов, налоговые льготы и быстрый выход на иностранные рынки в рамках международных соглашений государства.

Свое агентство, помогающее в том числе инновационным компаниям малого и среднего масштаба, есть и в Японии (SMEA). С его помощью стартапы получают субсидии на исследование и развитие инновационных технологий, в частности, субсидируется до половины стоимости сырья и оборудования. Государство также предоставляет поддержку при выходе на IPO, помогает привлечь облигационные займы, является посредником при взаимодействии с университетами и исследовательскими институтами.

В Китае одной из форм поддержки является правительственный специальный фонд технологических инновационных проектов. Финансирование, кредитование и скидки на капитальные затраты - основные инструменты работы с китайскими стартапами. Компании обязаны соответствовать ряду критериев: иметь численность не более 500 человек (из них минимум у 30% должны быть дипломы технического колледжа), выпускать инновационную конкурентоспособную, перспективную и востребованную продукцию, а не менее 3% от общего объема продаж ежегодно необходимо тратить на научные исследования и разработки.

Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета:

Московский инновационный кластер был создан очень вовремя, а в его совет вошли видные ученые и промышленники. Мы уже подали туда ряд проектов: например, это медицинский робот для людей с ограниченными возможностями, позволяющий им передвигаться без инвалидного кресла и проходить реабилитацию. Он был создан на основе разработок аварийно-спасательного экзоскелета для МЧС, проведенных специалистами НИИ механики МГУ. Или медицинский робот, который наши ученые спроектировали вместе с оборонным предприятием НПО "Сплав". Это комплекс, способный автоматизировано производить диагностические измерения и поддерживать жизнедеятельность человека в экстремальной ситуации. Несмотря на то, что у нас сегодня создается "Технологическая долина МГУ", мы будем очень тесно сотрудничать с МИК по десяткам направлений.

Сергей Вахтеров, старший управляющий директор УК "Роснано":

Компания "Роснано" заинтересована в интересных и перспективных инновационных проектах. Мы готовы сотрудничать с их создателями на площадке Московского инновационного кластера. Территориальный хаб, организованный таким образом, представляет собой прекрасную среду для зарождения новых идей. Самые перспективные из них будут направлять к нам - на рассмотрение возможности инвестирования и софинансирования. В свою очередь, мы предлагаем нашим компаниям-партнерам стать участниками кластера и получить доступ к его сервисам и инструментам поддержки.

Алексей Хохлов, вице-президент РАН, академик РАН, профессор:

"Российская академия наук" поддержала создание Московского инновационного кластера, и мы будем активно участвовать в его работе. Я считаю, что проект достигнет успеха, когда множество ученых, работающих в Москве, начнут воспринимать инновационный кластер как свое дело, каждый день посещать его страницу, следить за обновлениями и узнавать, в каких проектах можно будет поучаствовать. Добиваться следует именно этого - ведь науку делают люди, а не юридические лица.