Кинотеатру "Художественный" в Москве добавят один этаж

Во время реставрационных работ кинотеатр "Художественный" в Москве станет не двух, а трехэтажным, при этом высотность здания не изменится. Об этом сообщил журналистам во время пресс-показа процесса реставрации гендиректор научно-реставрационной компании Серей Руденко.

По его словам, новый этаж появится в результате постройки новых перекрытий по левому и правому крылу здания. После завершения работ в кинотеатре будет три новых зала, а не два как ранее. Большой зал рассчитан на 368 мест, остальные будут камерными. Также в кинотеатре появится лаунж-зона, книжный магазин и ресторан. Вместо утраченного светящегося фонтана с чашей реставраторы по фотографиям создадут "сухой" фонтан. Как говорят специалисты, предстоит сложная задача вернуть зданию исторический вид, при этом оснастить его по современным технологиям.

Как рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, в реставрационных мастерских находится более одной тысячи элементов лепного декора, снятых со здания кинотеатра. Датировка элементов разная от 1909 года до послевоенных лет. Как минимум 40 процентов подлинного декора вернется на свое место. В частности, как ожидается, вернутся на исторические места таблички "Художественный электро-театр", "Входъ" и "Выход".

В самом здании кинотеатра сейчас идет реставрация и укрепление стен и фундамента. По словам специалистов, работы выполнены на 60 процентов. После завершения этих работ начнется возвращение исторического интерьера. Так, на стены нанесут каменную штукатурку - ею были отделаны фасады здания в начале XX века. Это прочное покрытие сделают по особой технологии с применением крошки дробленых горных пород. Потом заменят пластиковые двери на деревянные, воссозданные по историческим документам, заложенные окна на первом этаже здания раскроют, и они предстанут такими, какими их задумывали в начале прошлого века.

Напомним, что здание кинотеатра было построено в 1909 году специально для показа кинолент. Строили его по проекту архитектора Николая Благовещенского, а в 1912-1913 годах его перестраивал Федор Шехтель.

Полностью завершить работы по реставрации кинотеатра планируется в конце будущего года.