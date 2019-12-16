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16.12.2019 00:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зима с плюсом

Корреспонденты "РГ" проверили качество льда на московских катках
Текст: Марта Анцишкина, Валерия Никитина
Российская газета - Столичный выпуск № 283(8041)
Надеть коньки и отправиться на каток для многих москвичей стало любимой новогодней традицией. Кто-то любит катки за атмосферу, а кто-то - за возможность размяться и провести время на свежем воздухе.
Площадь катка в Парке Горького - 20 тысяч квадратных метров. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Площадь катка в Парке Горького - 20 тысяч квадратных метров. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Площадь катка в Парке Горького - 20 тысяч квадратных метров. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В последние годы интерес к этому виду спорта вырос еще больше, сказался успех наших фигуристок - "русских ракет", выигрывающих одни соревнования за другими. Но вот уже декабрь, а на улице осень - температура почти все время с плюсом. Есть ли смысл идти на каток в такую погоду?" Вопросом задались корреспонденты "РГ" и отправились для начала в Парк Горького, где, как известно, находится один из самых популярных в Москве катков.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Где в Москве самый лучший лед и интереснее всего кататься на коньках

Посетителей этот каток с искусственным покрытием привлекает прежде всего простором - более 20 тысяч квадратных метров. Есть где покататься. По сути катков несколько - для взрослых и для детей, да еще и хоккейная площадка. Коньки можно взять напрокат, а если надо, и заточить. Не умеете даже стоять на коньках? Научат!

Каждый сезон организаторы удивляют москвичей нестандартным оформлением катка. В этом году здесь все напоминает о космосе - кругом разноцветные звезды, планеты и спутники. Очень похоже на рассветное небо или на северное сияние.

По словам организаторов, каток "Восход" одновременно может принять 6000 человек. Мы пришли в будни, и было немноголюдно. Быстро купили билеты в автоматах, получили коньки, и вот мы уже и на льду. Отличный лед! Хоть и тепло, совсем не таял, коньки катились как по маслу. В пресс-службе катка рассказали, что температура льда поддерживается сложной системой охлаждающих трубок, лежащих в основании. И может выдержать даже плюс 15! Конечно, обслуживание катка в такие дни влетает в копеечку. Уходит больше электроэнергии для поддержания льда. Кстати, днем с 15.00 до 17.00 технологический перерыв для очередной заливки.

От души накатавшись за пару часов, захотелось погреться. Какой же поход на каток без чашечки горячего чая или кофе? Поднимаемся на второй этаж, здесь фудкорт, из панорамных окон как на ладони виден весь каток. С интересом разглядываем катающихся: подростки, влюбленные пары, бабушки и дедушки с внуками и без. Те, кто опытнее, обучают новичков. Дети смеются и, пытаясь удержаться на ногах, крепче держатся за "помощников" - пингвинов. В кафе люди легко завязывают разговор: обмениваются впечатлениями, знакомятся. Вот и мы разговорились с парой - уже четвертый год в любую погоду они катаются именно на этом катке. "Не стоит ждать милости от погоды, девочки! Делайте свое настроение сами!" - с улыбкой советуют нам на жалобы на слишком теплый "не новогодний" декабрь.

В этом году на катке в Парке Горького все напоминает о космосе - кругом звезды, планеты и спутники

В общем, "Восходом" мы остались довольны. Единственный недостаток с точки зрения организации пространства - нет указателей и ориентиров. Чтобы найти кассы, пришлось пару раз пройтись туда-обратно и поспрашивать, где же они. Да и света хотелось бы видеть побольше в это зимнее время с самыми короткими днями. По вечерам его добавляет иллюминация, но днем приходится кататься между голыми серыми деревьями. Не самый приятный новогодний пейзаж. Если природа не подарила нам еще запорошенные снегом аллеи парка и белоснежные деревья, украсить-то пространство можно!

Фото: Александр Корольков/РГ
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Если же вам больше по душе маленькие, уютные катки, то такой мы нашли в саду "Эрмитаж". Здесь, в глубине парка, расположился небольшой Jazz каток площадью всего 900 квадратных метров. Он тоже с искусственным покрытием, и кататься на нем можно в любую погоду. А когда ударят морозы, превратятся в каток с натуральным льдом и аллеи сада "Эрмитаж".

Здесь тоже можно взять в прокат коньки, оставить в теплой раздевалке вещи, зайти в кафе. В вечерних сумерках каток, расположенный на возвышенности, выглядит просто сказочно. Атмосфера в "Эрмитаже" по-настоящему новогодняя даже в дождь и сырость. Праздничное настроение создают и нарядная новогодняя елка, и мерцающие огни гирлянд, и легкий джаз. Возвращаясь домой, мы долго обсуждали: какой же каток лучше? Гигантский, как в Парке Горького, или маленький, домашний, как в "Эрмитаже"? Решили: куда бы вы ни пошли, главное - не погода, а настрой и компания. Впереди - Новый год. Отличный повод собраться с друзьями или всей семьей и провести время на катке, и запомнить чудесные мгновения зимы, пусть она в этом году и со знаком "плюс". А останетесь дома на диване, потеряете очень многое. Поверьте нам!

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