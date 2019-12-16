Мосгаз обновил систему газоснабжения в почти пятистах столичных домах

Специалисты "Мосгаза" за два года обновили системы газоснабжения в 500 столичных домах или более чем в 50 тыс. квартир. Об этом сообщил гендиректор компании Гасан Гасангаджиев.

Напомним, что работы по замене газоснабжения ведутся в рамках регионального капремонта. Замене подлежат внутридомовые газовые сети, срок эксплуатации которых превысил 30 лет.

Как отмечает Гасангаджиев, комплексные работы включают в себя замену кранов на современные аналоги с трехступенчатой защитой, установку диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок высокого качества с дополнительным ПВХ-покрытием. Новые технологии позволяют повысить пожарную безопасность и защитить от блуждающих токов на долгие годы. Процесс замены занимает всего три дня при условии обеспечения доступа в квартиру. Всего за два года были заменены порядка 200 км внутридомового газопровода. В этом году лидером по замене внутридомовых газовых коммуникаций стал Восточный округ, где в 45 домах шли работы, на втором месте Южный округ - 29 домов, на третьем месте север столицы с 23 домами.

В будущем году в планах компании обновить систему газоснабжения в 500 столичных многоквартирных домах.