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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Московский инновационный кластер начал сотрудничество со столичными вузами
Российская газета - Спецвыпуск № 283(8041)
В составе инновационной инфраструктуры столицы сотни научных и образовательных организаций, 21 из которых входят в Московский инновационный кластер: инновационная среда сегодня немыслима без обмена идеями, а вопросы правового обеспечения в сфере инновационных разработок очень часто встают перед учеными и изобретателями.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости www.ria.ru Фото: Антон Денисов / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Антон Денисов / РИА Новости www.ria.ru

Статус участника Московского инновационного кластера может получить как само высшее учебное заведение, так и малое инновационное предприятие, созданное при вузе. Однако синергия сотрудничества кластера и вузов проявилась с самой идеи его зарождения. У представителей высших учебных заведений, в том числе с помощью экспертных сессий, целенаправленно выясняли, какие сервисы и какие виды поддержки необходимы сегодня в первую очередь. За два года подготовки была создана необходимая инфраструктура для совместной работы.

"Время диктует особый темп, изменений в нашей среде должно быть много, они должны отвечать направлениям развития инновационных процессов и они должны быть основаны на глубоких знаниях. Открытие инновационного кластера - это большая удача, и мы намерены очень тесно кооперировать наши усилия, сотрудничая Москвой", - отметил Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета

Яркий пример уже внедренного в работу инструмента, о необходимости которого заявило межвузовское сообщество - "Биржа патентов". В вузах, как правило, хватает базы для проведения научных разработок, сотрудники регистрируют свои изобретения, но до механизмов коммерциализации самостоятельно добирается не так уж много продуктов академической среды. На сайте кластера представлена электронная база патентов на зарегистрированные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и многое другое. С помощью этого сервиса правообладатели могут реализовать продукты своей интеллектуальной деятельности, а предприниматели - найти требуемые технологии.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости www.ria.ru
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Вместе с президентом РАН и президентом НИЦ "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком интересы научного сообщества в составе попечительского совета Московского инновационного кластера представляет ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

Будучи участником кластера, вузы и научные организации смогут получать заказы и меры поддержки для проведения исследований, загружать лабораторное оборудование, продвигать свои открытия и искать партнеров для коммерциализации своих разработок.

Инфографика "РГ" / Алена Баталова
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