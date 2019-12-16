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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Экосреда для инноваций

Участники Московского инновационного кластера рассказали о том, как создание кластера повлияло на их работу
Текст: Ольга Иванова
Российская газета - Спецвыпуск № 283(8041)
Московский инновационный кластер начал внедрение новых форматов сотрудничества бизнеса, науки и города. Его участники уже получили доступ к многочисленным мерам поддержки и сервисам.
Дэвид Роуэн - основатель и первый главный редактор британской версии журнала о науке и технологиях Wired. Фото: Наталия Гарцева Дэвид Роуэн - основатель и первый главный редактор британской версии журнала о науке и технологиях Wired. Фото: Наталия Гарцева
Дэвид Роуэн - основатель и первый главный редактор британской версии журнала о науке и технологиях Wired. Фото: Наталия Гарцева

Касаются эти меры абсолютно разных сфер - от снижения уровня налоговой нагрузки до помощи в подготовке кадров. Часть сервисов базируется именно на многообразии компетенций и квалификаций участников кластера. Прямо среди них можно найти и нового партнера, и нового клиента.

- Порой мы нуждаемся в аутсорсе, - рассказывает руководитель отдела продаж компании "Тридекью" Эльдар Маскаев. - Заказывая нужные услуги, мы просто оставляем заявку, и на нас выходят компании, специализирующиеся на том, что мы заказываем.

Компания "Тридекью" работает на рынке с 2014 года. Она занимается разработкой и созданием 3D-принтеров и 3D-сканеров. В свое время импульс ее развитию задал проект "Инженерный класс в московской школе". Компания разработала специальный 3D-принтер для общеобразовательного учреждения, и оборудование успешно прошло испытания. Техникой для объемной печати в рамках проекта было оснащено 300 московских школ, и сейчас компания продолжает работу - правда, теперь уже на всю страну.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
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- Вместе со специалистами техподдержки мы сейчас добавляем виды нашей продукции на портал кластера. Здесь предоставляется по-настоящему важная услуга под названием "Площадки пилотирования" - когда участникам кластера дают возможность провести предварительное тестирование своей продукции на площадках партнеров, - отмечает Эльдар Маскаев. - Наша целевая аудитория - это школы, вузы и так далее. Сейчас мы, например, отправляем принтер на тестирование в школу, расположенную на улице Удальцова. Там некоторое время будут безвозмездно пользоваться нашим оборудованием, а по результатам оставят обратную связь: подошло ли оно, пригодится ли школе в будущем. Таким образом в рамках проекта "Техносфера современной школы" у нас растет пакет продаж. Когда кластер заработает на все 100 процентов, у нас значительно сократится время поиска клиентов и партнеров.

- Как участники Московского инновационного кластера мы планируем использовать сервис контрактного производства для поиска площадок, где могли бы производиться некоторые компоненты нашего комплекса. Второе, что нас интересует - это возможность получения финансирования под залог патента, - добавляет Георгий Семенов.

Компания "Экзопласт" производит реабилитационный комплекс для пациентов с ДЦП, а также для людей, которые перенесли инсульт или травму головного мозга и утратили возможность управлять собственными руками. Реабилитационный комплекс представляет собой экзоскелет руки с интерфейсом "мозг-компьютер", который основан на методике представления движения. Комплекс призван помочь в восстановлении двигательной функции рук. Над проектом несколько лет работала команда специалистов четырех предприятий: РНИМУ имени Пирогова, Института высшей нервной деятельности РАН, НПО "Андроидная техника" и компании "Имоджерисофт". И когда в 2018 году первый продукт был готов к запуску в серийное производство и начиналась его регистрация в качестве медицинского изделия, было образовано малое инновационное предприятие "Экзопласт". Его миссией стал вывод инновационной разработки на рынок и ее коммерциализация.

Платформа Московского инновационного кластера не только даст участникам возможность самостоятельно искать потенциальных партнеров, но и получать рекомендации по кооперации - при заполнении подробной информации о компании, а также пользоваться сервисом семантического поиска по ключевым словам требуемой услуги или компетенции.

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