Москва восьмой год подряд сохраняет лидерство в Национальном рейтинге прозрачности закупок (НРПЗ). Столица возглавляет этот рейтинг с 2012 года. На втором месте - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, на третьем - Тамбовская область. В топ-10 регионов, получивших наивысшую оценку рейтинга "Гарантированная прозрачность", вошли Татарстан, Архангельская, Смоленская и Саратовская области, Якутия, Чувашия и Крым.

Среди федеральных госзакупщиков "самыми прозрачными" стали Ростуризм, Роспечать, Государственная фельдъегерская служба РФ, Федеральное агентство по делам молодежи и Роструд.

На национальном рынке закупок в основном представлены государственные и муниципальные заказчики - на них приходится 71% закупок. Общий объем конкурентных закупок госсектора составил 5,58 трлн рублей за год (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019-го). Объем закупок компаний по 223-ФЗ составил 13,72 трлн рублей.

Потери госсектора в условиях низкой конкуренции составили 227,86 млрд рублей. Количество закупочных процедур с помощью электронного аукциона превысило 2 млн. "В целом перевод всех процедур в электронный вид существенно повышает эффективность закупок. На отдельных способах экономическая эффективность повышается до 20% и существенно возрастает конкуренция, так в запросах котировок количество участников выросло с 1,8 до 2,9. Среднее значение дисконта в рамках новых форм определения поставщика в электронной форме выросло до 11,05%", - отмечает председатель организационного комитета проекта НРПЗ Виктор Симоненко.