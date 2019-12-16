Среди федеральных госзакупщиков "самыми прозрачными" стали Ростуризм, Роспечать, Государственная фельдъегерская служба РФ, Федеральное агентство по делам молодежи и Роструд.
На национальном рынке закупок в основном представлены государственные и муниципальные заказчики - на них приходится 71% закупок. Общий объем конкурентных закупок госсектора составил 5,58 трлн рублей за год (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019-го). Объем закупок компаний по 223-ФЗ составил 13,72 трлн рублей.
Потери госсектора в условиях низкой конкуренции составили 227,86 млрд рублей. Количество закупочных процедур с помощью электронного аукциона превысило 2 млн. "В целом перевод всех процедур в электронный вид существенно повышает эффективность закупок. На отдельных способах экономическая эффективность повышается до 20% и существенно возрастает конкуренция, так в запросах котировок количество участников выросло с 1,8 до 2,9. Среднее значение дисконта в рамках новых форм определения поставщика в электронной форме выросло до 11,05%", - отмечает председатель организационного комитета проекта НРПЗ Виктор Симоненко.