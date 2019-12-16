Мужчина открыл стрельбу в московском метро

В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".

Как сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин, подозреваемый несколько раз выстрелил в тоннель. Все это происходило не глазах других пассажиров и своей спутницы. К счастью, никто не пострадал.

Стрелок попытался скрыться, но его заметили на станции "Лермонтовский проспект". Он вел себя агрессивно и размахивал оружием. Несмотря на это, 23-летнего приезжего быстро задержали. Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. На время расследование молодого человека арестовали.