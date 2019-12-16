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16.12.2019 14:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На греческой фреске минойской эпохи обнаружили живущих в Индии обезьян

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Археологи из Пенсильванского университета (США) совместно с приматологами изучили минойскую фреску возрастом около 3600 лет и установили, что на ней были изображены обезьяны, обитавшие за тысячи километров от Древней Греции.

Исследование опубликовано в журнале Primates, а коротко о нем рассказывает New Scientist. Речь идет о настенной фреске, найденной в городе Акротири на острове Тера. Это было крупнейшее поселение минойской цивилизации за пределами Крита. Оно погибло при извержении вулкана.

Фото: iStock
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В одном из зданий, отысканных под слоем вулканического пепла, еще более полувека назад была обнаружена хорошо сохранившаяся фреска, на которой изображены обезьяны. Установлено, что картина была создана около 1600 года до нашей эры.

До сих пор считалось, что древний художник изобразил павианов, обитавших на территории Египта. В самой Греции обезьяны не водились. Но минойцы поддерживали тесные торговые связи с египтянами, поэтому появление обезьян на фресках объяснимо.

Однако в новом исследовании приматологии помогли археологам заново идентифицировать животных. Ученые пришли к выводу, что на минойской фреске изображены не египетские павианы, а серые лангуры.

Представители этого вида приматов обитают на территории современных Индии, Непала и Бутана. Как известно, в эпоху бронзового века в долине Инда процветала одна из самых могущественных цивилизаций. Новое открытие позволяет предположить, что у древних греков были контакты с этими народами. Серые лангуры прорисованы детально, то есть художник, наверняка, видел этих животных своими глазами, а не изобразил их с чьих-то слов.

"Посещали ли минойцы долину Инда? - задается вопросом соавтор исследования Мари-Николь Пареха. - Я не удивлюсь, если когда-нибудь в будущем мы найдем доказательства такого рода прямого контакта, но сейчас их нет. Возможно также, что визит в Древнюю Грецию нанесли представители народов долины Инда, но, опять же, нет никаких доказательств этого".

Тем не менее, авторы исследования предполагают, что Грецию и долину Инда могли связывать торговые отношения - через Месопотамию, другую мощную цивилизацию бронзового века, которая была расположена в основном на территории современного Ирака.

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