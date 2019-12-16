Собянин открыл после реконструкции Большой Москворецкий мост

В центре столицы завершилась реконструкция Большого Москворецкого моста. Как заявил мэр Сергей Собянин, теперь ремонт ему не потребуется еще, как минимум, четверть века.

Большой Москворецкий мост был построен в 1937 году, и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Долгое время в этом просто не было необходимости. Но в 90-е стал повышаться уровень грунтовых вод. Появились проблемы, связанные с несущей способностью сооружения. Кое-какие признаки ветхости бросались в глаза и прохожим: потерявшая прежний вид облицовка, местами треснувшие гранитные блоки. Техническая экспертиза показала, что возникли серьезные проблемы. "Фактически мост пришел в аварийное состояние, - сказал мэр. - Его нужно было разбирать и заново собирать из новых материалов".

С самого начала разработки проекта стало ясно, что реконструкция будет сопряжена с рядом трудностей. Мало того, что мост - довольно сложное инженерное сооружение, он еще является и важнейшей транспортной артерией города. А под ним находится оживленный судоходный канал. Кроме того, Большой Москворецкий - памятник культурного наследия. Он знаменит не только архитектурой, но и тем, что он свидетель нескольких событий мирового значения. Например, именно на этот мост в 1987 году приземлился на легкомоторном самолете немецкий спортсмен Матиас Руст. В 2015-м именно здесь был убит политик Борис Немцов.

К реконструкции приступили в октябре прошлого года. Работали круглосуточно, были задействованы не только монтажники-высотники, применялись специальные суда. Было важно сохранить движение что автомобильное, что речное. Ремонтные суда размещали так, чтобы они не перегораживали Москву-реку. А на самом мосту поочередно перекрывали его части: пока одна реконструировалась, по другой шел транспорт по обычной схеме.

"Рабочие справились быстрее нормативного срока, всего за 15 месяцев, - подчеркнул Собянин. - Срок службы моста продлен на 100 лет". Мэр также отметил, что в последние годы было отремонтировано еще 10 мостов. Мемориал в знак памяти о Борисе Немцове в ходе ремонта сохранили.