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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жалобу отменили

Содержание в СИЗО за нападение на росгвардейца признано законным
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
Московский городской суд в понедельник рассмотрел жалобу на содержание под стражей Сергея Суровцева, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов в ходе протестной акции летом в столице.

Аргументируя свое ходатайство о продлении ареста, представитель следственного ведомства заявил, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться и помешать расследованию.

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Адвокат арестованного заявил, что считает эти доводы необоснованными. И настаивал, что мера пресечения его подзащитному должна быть изменена на более мягкую - на подписку о невыезде или в крайнем случае на домашний арест.

Но суд оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения.

Постановление Басманного районного суда столицы об аресте Сергея Суровцева на два месяца от 29 ноября признано законным. Арестант останется под стражей в следственном изоляторе до 27 января следующего года.

Следствие настаивает, что на акции 27 июля Суровцев поднял металлическое ограждение и оттолкнул им сотрудника Росгвардии. По данным следствия, этим нападавший, проявивший явную агрессию, причинил силовику физическую боль и лишил свободы передвижения.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Следствие предоставило суду видеоматериалы, подтверждающие незаконные действия Суровцева во время несанкционированной акции.

На следующий день после задержания, 28 ноября, Суровцеву было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ, в том числе за участие в массовых беспорядках.

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