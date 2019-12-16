Стало известно, когда в Москве установится снежный покров

Ближайшую неделю в столице температура будет плюсовая, а снежный покров не стоит ждать раньше 25 декабря. Об этом "РГ" сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, всю неделю в столице сохранится положительная среднесуточная температура воздуха. Так, днем воздух сможет прогреваться до +2…+5 градусов, ночью +1…+3.

- Если осадки и будут выпадать в виде снега, то он тут же будет таять, - рассказала "РГ" Позднякова. - Что касается снежного покрова, то по календарю высота сугробов должна достигать 14 сантиметров. Но по прогнозу раньше 25 декабря образование снежного покрова ждать не стоит. До этого времени столичный регион будет во власти циклона и теплых атмосферных фронтов. В последнюю пятидневку декабря по расчетам произойдет резкая смена характера погоды. И если накануне выпадет снег, или в последние числа декабря пройдут снегопады - Москва встретит Новый год забеленной. Если нет - нас ждет настоящая европейская зима.

Напомним, что отсутствие снега в первом зимнем месяце может стать рекордным. Так пока всего пять дней в городе были со снежным покровом. Рекорд же разделили 1960 и 2008 годы, в которые "снежных" дней было по 10. Что же до теплого Нового года, то за последние 50 лет Москва всего один раз встречала без снега на рубеже с 2017 на 2018 год. А так… "Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе.."