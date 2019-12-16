Утвержден бюджет Калуги на 2020 год

13 декабря состоялось заседание городской думы. Перед началом работы депутатам был представлен новый начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко.

Председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Александра Васильевна Граф поблагодарила депутатов за всестороннюю помощь региональному отделению и заботу о людях с ограниченными возможностями. Благодарственными письмами общества инвалидов были награждены глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, депутаты Андрей Макаров, Роман Коптеев и Юрий Титков. Александр Иванов в свою очередь поблагодарил Александру Васильевну за многолетний труд и пожелал дальнейших успехов в благородном деле заботы об инвалидах.

Затем депутаты утвердили бюджет города на 2020 год. Бюджет Калуги сохраняет социальную направленность, на социально-культурную сферу будет направлено порядка 68% от общего объема расходов. Более 2 миллиардов рублей выделяется на реализацию мероприятий программы "Социальная поддержка граждан". Свыше 250 миллионов рублей будет выделено на капитальный ремонт многоквартирных домов, 293 миллиона - на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. На совершенствование и развитие улично-дорожной сети в 2020 году будет направлено 1 млрд. 313,7 млн. рублей. На реализацию подпрограммы "Благоустроенный город" предусмотрено 610 млн. рублей.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поблагодарил за плодотворный труд и значительный вклад в развитие финансовой системы города заместителя городского головы - начальника управления финансов Екатерину Иванову и вручил ей благодарственное письмо.

- Сегодня был принят главный финансовый документ города, на основании которого будут реализоваться планы по социально-экономическому развитию и благоустройству Калуги, - подчеркнул Александр Иванов, - проведена большая работа над проектом бюджета, утверждено финансирование более двадцати муниципальных целевых программ, статьи расходов детально рассмотрены комитетами Городской Думы, бюджет сохраняет социальную направленность, крупные суммы запланированы на ремонт школ и развитие социальной инфраструктуры, кроме того значительные средства выделяются на ремонт дорог и благоустройство.

Также в ходе заседания были внесены изменения в Устав города Калуги. Уточняется формулировка вопросов местного значения по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, а также по осуществлению мер, направленных на реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств. Кроме того, корректируется норма о принятии депутатами присяги в начале срока осуществления своих полномочий. Муниципальным предприятиям "Управление калужского троллейбуса" и "Управление комплексного обслуживания населения" были согласованы сделки, связанные со сдачей в аренду муниципального имущества.

В рамках часа контроля был рассмотрен вопрос о переводе многоквартирных домов на прямые расчеты с МУП "Калугатеплосеть". По состоянию на январь 2019 года прямые договоры по оплате за отопление были заключены с 692 домами, по горячему водоснабжению - с 209 домами. В настоящее время осуществляют прямые расчеты по отоплению 936 многоквартирных домов, по горячему водоснабжению - 256 домов. С января по декабрь 2019 года на прямые платежи по отоплению перешли 244 дома, по горячему водоснабжению - 47 домов.

По мнению городского головы Дмитрия Разумовского дальнейший перевод домов на прямые договоры не принесет существенных результатов: в настоящее время собираемость платежей через расчетные центры составляет порядка 90%, кроме того значительно активизирована исковая и претензионная работа со стороны МУП "Калугатеплосеть".

Депутат Алексей Колесников поднял вопрос оплаты за отопление для жителей малоэтажных домов.

- Для малоэтажных домов введены нормативы, существенно повышающие стоимость услуг по отоплению, - отметил депутат, - в тоже время далеко не во всех таких домах есть техническая возможность перейти на индивидуальное отопление или установить приборы учета, эта касается аварийных домов и домов, признанных памятниками архитектуры.

В сентябре городской думой было принято решение о предоставлении жителям аварийных домов компенсации оплаты услуг по отоплению. В настоящее время городской управой разрабатывается соответствующий нормативный акт, завершить работу планируется до 25 декабря, после чего для жителей аварийных домов будет сделан перерасчет оплаты за отопление. Кроме того, граждане, признанные в установленном порядке малообеспеченными, могут рассчитывать на субсидии для оплаты услуг ЖКХ.

Глава городского самоуправления Александр Иванов призвал сотрудников городской управы продолжить и активизировать работу по переводу малоэтажных жилых домов на индивидуальное отопление. В настоящее время жителям малоэтажных домов не только бесплатно предоставляется газовый котел, но и компенсируется 50% стоимости работ по его установке. В следующем году городская управа планирует провести работы по переходу на индивидуальное отопление либо установке приборов учета тепловой энергии на 300 домах, но возможно это будет только при стопроцентном согласии жильцов.

Депутат Светлана Мартынова затронула вопрос расчета коэффициентов оплаты за отопление для малоэтажных домов и средне- и многоэтажных домов.

- Раньше установка счетчика позволяла жителям экономить, сейчас ситуация изменилась, - считает Светлана Мартынова, - в ряде случаев стало выгоднее оплачивать отопление по нормативам, чем по показаниям приборов учета. Противоположная ситуация с малоэтажными домами, там нормативы значительно увеличены. Необходимо будет рассмотреть механизмы формирования платы за отопление и обсудить вопрос с областным министерством конкурентной политики.

Вопрос будет стоять на контроле депутатского корпуса.

