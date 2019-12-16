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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Текст: Ольга Игнатова
Второй зимний месяц в Москве обещает быть не холодным. Иными словами, оправдываются долгосрочные прогнозы о мягкой зиме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус. При этом надо понимать, что для Москвы среднесуточная температура - это минус 9,3 градуса. Нормальные ночные температуры составляют минус 10-15 градусов, а дневные - минус 5-10 градусов. Норма осадков - 42 мм, а средняя высота снега - около 40 сантиметров.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Выше нормы также ожидается на востоке Центрального округа, на юге европейской территории, в Поволжье, на Урале (кроме Челябинской области), на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, на западе Якутии.

А ниже нормы может быть на западе Мурманской области, на севере и юго-западе Карелии, и на западе Ленинградской области. Прохладный январь будет в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, в центральных и южных районах Красноярского края и Туве. Очень холодно - на северо-востоке Дальневосточного округа: на Чукотке, северо-востоке Якутии и континентальных районах Магаданской области.

В центральных областях пока прогнозируется много осадков, то есть возможны снегопады. А мало осадков, скорее всего, будет за Уралом, на юге Западной Сибири, в центральной Сибири, в западных и юго-западных районах Якутии, на Чукотке, на севере Камчатки, в континентальных районах Магаданской области. То есть там, где будут морозы.

В феврале и марте на всей европейской территории (и в Москве в том числе) температура будет около нормы. Прогнозы пока предварительные. Уточненный прогноз на январь выйдет в последних числах декабря.

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