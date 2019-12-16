В Италии раскопали роскошный храм Митры

В Италии при проведении исследовательских работ в древнем городе Остия археологи из Болонского университета обнаружили "ослепительный" подземный храм, который был посвящен богу Митре.

Об открытии рассказывает Live Science. Возраст храма исследователи оценили примерно в 1600 лет. В тот период времени в Римской империи процветал культ бога Митры. Особенно популярным он был в армии. Храмы в честь этого божества обычно возводили под землей. Митра был главным персонажем так называемых римских мистерий.

Остатки одного из таких культовых сооружений и нашли археологи в Остии. Сам храм они называют "ослепительным" из-за его роскошного убранства. Самый важный зал, спелеум, был расположен на нижнем уровне. Его пол был выложен из мрамора различных цветов, и именно эту разнообразную цветовую гамму ученые назвали ослепительной.

В этом же зале археологи нашли скамейку, ритуальный колодец и клумбу, на которой, вероятно, выращивали некое священное растение. Ученые предполагают, что храм использовался весьма активно и видел множество различных ритуалов, в том числе церемонии посвящения и жертвоприношения животных.

Персы считаются первым народом, который начал поклоняться Митре - богу, который ассоциируется со светом и Солнцем. Согласно легенде, Митра был превосходным лучником, который часто путешествовал с двумя своими факелоносцами.

Кстати, в одной из комнат найденного храма были обнаружены картины с изображениями стрел и трезубцев. По мнению исследователей, эти изображения имеют особое значение в теологии Митры. Трезубец может указывать на самого Митру и его факелоносцев, а стрелы могут символизировать искусство бога в стрельбе из лука.

Интересная деталь - возможно, посещавшие этот храм люди также поклонялись Кроносу, греческому богу, властителю времени и покровителю урожая. На это намекает одна из обнаруженных в храме надписей. Она гласит: "Непобедимому богу Митре и великому богу Кроносу".