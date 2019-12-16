Жители Орловской области, в чьей семье появился первый ребенок, получили право на ежемесячную выплату из регионального бюджета. Льгота начнет действовать с 1 января 2020 года.

Претендовать на финансовую поддержку могут семьи с совокупным доходом не выше двукратного прожиточного минимума (22 248 рублей на текущий момент). Заявление можно подать в центр социальной защиты населения по месту жительства или через МФЦ. Понадобятся паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС и сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев - сюда входят зарплаты, стипендии, пенсии, социальные выплаты и алименты, - а также реквизиты для начисления пособия.

После проверки документов заявителю назначат ежемесячную субсидию в 10 316 рублей. Пособие будет выплачиваться, пока первенцу не исполнится три года. По информации правительства региона, до 2024 года пособие на первого ребенка получат 8025 орловских семей.

В 2019 году Орловская область потратила на региональные проекты в сфере демографии почти 1,1 миллиарда рублей. 36,5 миллиона на эти цели взяты из областной казны, остальное - средства федерального бюджета. В частности, ежемесячное пособие получают 674 многодетные семьи, к 2024 году их число рассчитывают увеличить до 728. За пять лет страдающим бесплодием женщинам планируется провести 1740 циклов экстракорпорального оплодотворения. Оплатит операции Фонд обязательного медицинского страхования.