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16.12.2019 11:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти Москвы назвали регионы для вывоза столичного мусора

Текст: Ирина Огилько
На сайте столичной мэрии заканчивается публичное обсуждение проекта новой территориальной схемы обращения с отходами Москвы до 2029 года.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Согласно опубликованному проекту документа, за десть лет из Москвы вывезут порядка 60 миллионов тонн отходов в Калужскую, Московскую и Владимирскую области.

При этом, согласно тексту документу, вывозить мусор в Архангельскую область в район станции Шиес не предполагается.

Что касается Подмосковья, то московские отходы будут сортировать и размещать на 11 комплексах переработки, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино. Сейчас построено четыре таких комплекса. С 2022 года мусор из Москвы повезут на четыре мусоросжигательных завода - в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске (по 350 тысяч тонн ежегодно), которые также планирует построить.

Фото: doomu / iStock
Вывоз мусора можно будет оплачивать по факту накопления

В Калужскую область запланирован вывоз 1,56 миллиона тонн отходов в год из столицы. Большая часть отходов поедет в экотехнопарк около деревни Михали. Его строили за счет средств столичного бюджета. Здесь же построен и сортировочный комплекс, который способен обрабатывать 1 миллион тонн отходов в год.

Также Москва планирует вывозить уже в будущем году 666 тысяч тонн остатков во Владимирскую область, а с 2021 года выйти на объем почти до 1 миллиона тонн отходов.

Отметим, что документ был опубликован на сайте мэрии Москвы в середине ноября. До 1 декабря можно было подавать замечания к документу, а сегодня завершится общественное обсуждение проекта.

Сейчас в столице работают пять региональных операторов. С 2020 года город переходит на раздельный сбор отходов. При этом, согласно документу, возможно уже в будущем году столица по конкурсу выберет единого регионального оператора. Однако, как ранее заявлял руководитель департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев, как и в других субъектах РФ в Москве появится единый региональный оператор с 1 января 2022 года.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва "Мусорная" реформа

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