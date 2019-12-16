Воронежские власти сделали 31 декабря выходным, но не для всех

Правительство Воронежской области объявило 31 декабря выходным днем. Решение было принято по итогам онлайн-голосования.

- Результаты голосования, которое я здесь провел, говорят сами за себя: за отдых высказались 86 процентов из 46 тысяч проголосовавших, - написал в соцсети глава региона Александр Гусев.

Губернатор подписал распоряжение о переносе рабочего дня на субботу 28 декабря. Изменение графика касается работников органов исполнительной власти Воронежской области и подведомственных им структур. Гусев выразил надежду, что остальные работодатели прислушаются к мнению жителей и также объявят 31 декабря выходным.

Ранее последний день уходящего года объявили нерабочим власти Бурятии, Владимирской области, Сахалина, Севастополя, Удмуртии и многих других регионов РФ.