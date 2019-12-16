ВТБ в Курской области увеличил объем привлеченных средств на 15%

По итогам девяти месяцев 2019 года ВТБ в Курской области нарастил портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 15%, до 29,5 млрд рублей. Кредитный портфель в регионе на отчетную дату увеличился на 3% и на 1 октября 2019 года составил 29,2 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Курской области за три квартала 2019 года увеличился на 10%, до 16,1 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на займы наличными - 9,3 млрд рублей, прирост с начала года - 8%. Портфель ипотеки на отчетную дату составил 6,3 млрд рублей (+13%), автокредитования - 462 млн рублей. Портфель привлеченных средств частных клиентов увеличился на 24% и на 1 октября 2019 года достиг 17,5 млрд рублей.

Объем выдачи розничных кредитов за девять месяцев 2019 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,4 млрд рублей. Почти две трети из которых составили займы наличными - 3,5 млрд рублей (+10% к показателю 2018 года), ипотека - 1,7 млрд рублей, автокредиты - 221 млн рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Курской области за три квартала 2019 года составил 13,1 млрд рублей. Его основная часть приходится на предприятия среднего и малого бизнеса - 10,9 млрд рублей. Наиболее значительно в отраслевой структуре кредитного портфеля СМБ представлены компании пищевой промышленности и сельского хозяйства (46%) и торговли (25%). Объем кредитного портфеля в рамках программ господдержки по итогам девяти месяцев 2019 года вырос более чем на треть (+33%) и составил около 5,3 млрд рублей.

Корпоративный ресурсный портфель банка с января по сентябрь 2019 года вырос на 3% и превысил 12 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Курской области Светлана Похомова отметила: "За девять месяцев этого года нам удалось существенно нарастить ресурсный портфель. Это говорит о востребованности продуктов банка как частными клиентами, так и местным бизнесом. Нам важно, чтобы всем категориям клиентов было удобно взаимодействовать с банком как в цифровых каналах, так и при персональном контакте. Мы стараемся обеспечивать потребности своих партнеров, анализируя их потребности, чтобы предложить оптимальное решение для каждого. Это стратегические задачи банка".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)