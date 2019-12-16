Закончено расследование дела Шестуна

Очередное громкое дело скоро отправится в суд. Речь идет о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Бывший чиновник обвиняется в многомиллионном взяточничестве и крупных хищениях.

По сообщению официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.

По утверждению Петренко, "следствием собрана достаточная доказательственная база". Она напомнила, что Шестун обвиняется в мошенничестве, отмывании преступных доходов, незаконной предпринимательской деятельности, получении взятки в особо крупном размере. Статьи УК РФ за такие преступления предполагают наказание до 15 лет лишения свободы и большие штрафы.

По сообщению Петренко, в ходе расследования получены доказательства фактического владения Шестуном и другими фигурантами дела - Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым - имуществом на сумму около 3,2 млрд руб. (по кадастровой стоимости), оформленным как на них, так и на членов их семей, родственников. А по коммерческой стоимости - это больше десяти миллиардов рублей. Решением суда на все движимое и недвижимое имущество, проходящее по этому делу, наложен арест.

По версии следствия, в период с 2003 по 2018 год через доверенных лиц Шестун руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Их общая площадь превышает 1300 гектаров. Также ему инкриминируется получение взятки в 9,9 миллиона рублей за общее покровительство.