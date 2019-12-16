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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Тулы остались без воды из-за коммунальной аварии

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: Пресс-служба администрации Тулы Фото: Пресс-служба администрации Тулы
Фото: Пресс-служба администрации Тулы

В Туле в связи с коммунальной аварией организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Всего открыто около пятидесяти пунктов раздачи воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: ГУ МЧС по Орловской области
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Авария произошла накануне в 20:40 на в районе деревни Федоровка, на Масловско-Песоченском водозаборе, обеспечивающем водой значительную часть областного центра. В связи с этим с вечера воскресенья в квартирах туляков пониженное давление воды. В основном это касается жителей южной части города в Привокзальном, Центральном и Советском районах.

Как уточнили в мэрии, поврежден водовод диаметром 700 миллиметров. Аварийно-восстановительные работы ведут специалисты Тулгорводоканала. Им надо было заменить 15 метров трубы. На устранение аварии были брошены 12 единиц техники и бригада рабочих - 28 человек.

К 6 часам утра аварийные работы были завершены, и специалисты приступили к заполнению системы водой. Однако, когда вода пошла по трубам, обнаружился еще один аварийный участок.

Работы по ликвидации аварии продолжаются.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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