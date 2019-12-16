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16.12.2019 20:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лифт на Луну

Для полетов на спутник Земли будет создано "умное" железо
Текст: Ренат Закиев
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8042)
Госкорпорация "Роскосмос" протестирует новую схему полетов на МКС "за два часа", планирует построить универсальный лифт на Луну и быстрее, чем планировалось, начать возведение еще одной очереди на космодроме Восточный - для сверхтяжелых ракет. Об этом и многом другом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе инспекционной поездки на Восточный.
Дмитрий Рогозин: Мы планируем создание универсального посадочного модуля на Луне. Фото: РИА Новости Дмитрий Рогозин: Мы планируем создание универсального посадочного модуля на Луне. Фото: РИА Новости
Дмитрий Рогозин: Мы планируем создание универсального посадочного модуля на Луне. Фото: РИА Новости

Накануне здесь начали монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету "Ангара". Она должна полететь в 2023 году.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
"До МКС - за два часа". "Роскосмос" в 2020 году протестирует новую схему

В производстве этого оборудования были задействованы 14 предприятий. Они же ранее принимали участие в строительстве космодромов Плесецк, Байконур и стартового стола под ракету-носитель "Союз-2" на том же Восточном. Монтаж идет одновременно с другими работами в рамках строительства второй очереди космодрома. Некоторые из них ведутся круглосуточно.

Всего на площадке сейчас строится 31 крупный объект, задействовано более 1300 человек. В следующем году число рабочих должно увеличиться до 5000 человек - для них здесь уже достроены несколько общежитий. График работ пока соблюдается. Строительство ряда объектов ведется с опережением, утверждают на космодроме: в частности, технологического блока кислорода и азота для "Ангары".

Возведение стартового комплекса для сверхтяжелых ракет, по словам Рогозина, планируется начать в 2022 году, а не в 2026 году, как сообщалось ранее. Это третья очередь космодрома. В перспективе "сверхтяж" планируется использовать для космических полетов, например, к Луне и Марсу. Первый его пуск намечен на 2028 год. Ранее на утверждение в правительство были представлены два эскизных проекта новых ракет-носителей сверхтяжелого класса. Оба варианта - дорогие.

Однако, отвечая на вопрос "Российской газеты", Дмитрий Рогозин пояснил, что российская транспортная система дальнего космоса в виде ракеты сверхтяжелого класса может быть применена не только для решения национальных задач по Луне, по дальним планетам. Она может быть использована и для решения задач партнеров.

- Мы планируем создание универсального посадочного модуля на Луне, который может доставлять как наши нагрузки, так и полезные нагрузки других стран, - сказал Дмитрий Рогозин. - Сейчас много стран, которые рвутся в космос, хотели бы себя проявить, хотели бы создать какой-то аппарат, но не знают, как его доставить. Мы создадим универсальный лифт, который в ситуации с окололунной станцией может посадить эту нагрузку по заказу партнеров. Здесь возможна коммерциализация проекта, что важно для оправдания тех колоссальных средств, которые потребуются для ее реализации. Мы сейчас перебираем все возможные варианты и делаем универсальную транспортную систему как первый шаг.

С космодрома Восточный в 2020 году планируется запустить пять ракет-носителей семейства "Союз"

Конфигурация научной станции, которая могла бы быть размещена на Луне, еще не определена.

- С кем мы ее будем делать - самостоятельно или с другими партнерами, с тем же самым Китаем - переговоры только ведутся. Сейчас планируем создание уникального, умного железа, которое способно стать инструментом достижения цели, - говорит Рогозин. - При этом одновременно с Российской академией наук определяем, что должно быть конкретно размещено на лунной поверхности. Понятно, что человек в данной конкретной ситуации будет обслуживать станцию, делать те операции, которые не может делать автомат. Речи не может быть о долгосрочном пребывании человека. То есть он прилетел, выполнил задачу и улетел. Риски для человека колоссальны. И до сих пор никто их не решил - ни мы, ни специалисты из других стран.

Фото: RuSpace/ youtube.com
Ракета "Союз-2.1а" с космическим "грузовиком" запущена к МКС

Говоря о более близком будущем, "Роскосмос" поставил на 2020 год амбициозную задачу - долетать до МКС за два часа. Достичь такой высокой скорости планируется за счет новой, одновитковой схемы полетов космических кораблей к станции. Ее тестирование запланировано на ближайшее время. Сейчас корабли достигают станции в рамках стандартной двухсуточной схемы или по быстрой шестичасовой схеме. Новую одновитковую схему разработала РКК "Энергия": у нее есть целый ряд преимуществ. В частности, это экономия топлива и других ресурсов, быстрая доставка на станцию различных биоматериалов для проведения научных экспериментов на МКС.

С космодрома Восточный запуски по одновитковой схеме можно будет осуществлять без предварительных коррекций орбиты МКС - благодаря его месторасположению. В 2020 году с Восточного планируется запустить пять ракет-носителей семейства "Союз", отметил Рогозин.

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