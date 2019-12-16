"До МКС - за два часа". "Роскосмос" в 2020 году протестирует новую схему

Новости

Ученые: Два яблока в день помогут защитить сердце от заболеваний 09:25
РВСН заменят все советские ракетные комплексы к 2024 году 09:24
Петербургский суд рассмотрит жалобу историка Соколова на свой арест 09:17
В Удмуртии 31 декабря объявили выходным 09:10
На трассе Екатеринбург - Курган незакрепленный груз упал на машины 09:08
Эксперты рассказали, кому в 2020 году повысят зарплату 08:59
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров 08:53
Появилось видео воздушной дуэли Миг-31БМ на Камчатке 08:48
Отбывший дисквалификацию Зыков забросил первую в сезоне шайбу за "Вегас" 08:44
В Приморье мастера боевых искусств будут тренировать защитников тигра 08:31
Привет, Илон Маск! Как УАЗ 43 года назад выпустил свою Tesla 08:25
Обнаружена самая глубокая впадина на земной суше 08:15
Названы новые сроки сдачи моста из ЕАО в Китай 07:52
Юниорская сборная РФ по хоккею впервые в истории выиграла Мировой кубок вызова 07:26
Врач назвал "недооцененные" пациентами факторы развития рака 07:19
За 4 месяца аэропорт Гонконга недосчитался 3,3 миллиона пассажиров 07:15
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года 06:32
Жителю Забайкалья брошенный окурок обошелся в полмиллиона рублей 06:16
Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году 06:00
В Благовещенске осудили "заминировавшего" кинотеатр мужчину 05:59
США заявили об отсутствии крайнего срока в переговорах с КНДР 05:58
Танкисты ВВО атаковали "противника" в Лаосе 05:43
Почти 40 человек пострадали при землетрясении на Филиппинах 05:35
Военные РФ провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке 05:21
Десятки рейсов отменены в аэропорту Пекина из-за снегопада 04:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 08:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"До МКС - за два часа". "Роскосмос" в 2020 году протестирует новую схему

Текст: Ренат Закиев
"До МКС - за два часа". Такую амбициозную задачу поставил перед собой Роскосмос на 2020 год. Достичь высокой скорости планируется за счет новой, одновитковой схемы полетов космических кораблей к станции. Тестирование новой схемы запланировано на ближайшее время.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Такая информация была обнародована сегодня на космодроме Восточный в рамках презентации "Роскосмосом" итогов работы в 2019 году и планов на следующий год.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
На Восточном начинается монтаж стартового комплекса для "Ангары"

Сейчас корабли достигают станции в рамках стандартной двухсуточной схемы или по быстрой шестичасовой схеме. Новую одновитковую схему разработала РКК "Энергия". Ранее отмечалось, что у такой схемы есть целый ряд преимуществ. В частности, это экономия топлива и других ресурсов, которые требуются для совершения полета. Еще одним плюсом одновитковой схемы называлась быстрая доставка на станцию различных биоматериалов для проведения научных экспериментов на МКС.

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин также заявил, что "в ближайший период" планируется полет к МКС корабля с экипажем по короткой двухвитковой схеме, который занимает 3,5 часа.

Как отмечали ранее специалисты "Роскосмоса", одновитковая схема потребует соблюдения жестких баллистических условий по относительному положению корабля и станции. Однако с космодрома Восточный запуски по одновитковой схеме можно будет осуществлять без предварительных коррекций орбиты МКС благодаря месторасположению нового российского космодрома. Ведь чем выше широта космодрома, с которого выполняется пуск, тем эффективнее использование этой методики.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный

Главное сегодня

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
Оператор "Северного потока-2" попробует обогнать санкции
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров