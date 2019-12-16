"До МКС - за два часа". "Роскосмос" в 2020 году протестирует новую схему

"До МКС - за два часа". Такую амбициозную задачу поставил перед собой Роскосмос на 2020 год. Достичь высокой скорости планируется за счет новой, одновитковой схемы полетов космических кораблей к станции. Тестирование новой схемы запланировано на ближайшее время.

Такая информация была обнародована сегодня на космодроме Восточный в рамках презентации "Роскосмосом" итогов работы в 2019 году и планов на следующий год.

Сейчас корабли достигают станции в рамках стандартной двухсуточной схемы или по быстрой шестичасовой схеме. Новую одновитковую схему разработала РКК "Энергия". Ранее отмечалось, что у такой схемы есть целый ряд преимуществ. В частности, это экономия топлива и других ресурсов, которые требуются для совершения полета. Еще одним плюсом одновитковой схемы называлась быстрая доставка на станцию различных биоматериалов для проведения научных экспериментов на МКС.

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин также заявил, что "в ближайший период" планируется полет к МКС корабля с экипажем по короткой двухвитковой схеме, который занимает 3,5 часа.

Как отмечали ранее специалисты "Роскосмоса", одновитковая схема потребует соблюдения жестких баллистических условий по относительному положению корабля и станции. Однако с космодрома Восточный запуски по одновитковой схеме можно будет осуществлять без предварительных коррекций орбиты МКС благодаря месторасположению нового российского космодрома. Ведь чем выше широта космодрома, с которого выполняется пуск, тем эффективнее использование этой методики.