Истребители МиГ-31БМ сошлись в воздушной дуэли над Тихим океаном

На Камчатке летчики-истребители провели воздушный бой с элементами боевого маневрирования и выполнением фигур сложного пилотажа. В роли "противников" выступили пилоты командного состава.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, они выполняли фигуру "бочка", то есть вращение на 360 градусов. Экипажи также маневрировали с большими углами крена, набора высоты и снижения. Это делалось, чтобы занять выгодную позицию для применения оружия или сменить положение, чтобы перевести огонь с одной воздушной цели на другую.

Экипажи МиГ-31 выдержали длительные перегрузки при выполнении виражей на предельных скоростях.

Тренировка стала одним из этапов подготовки летчиков-истребителей к ведению современного воздушного боя. Впервые в воздушной дуэли приняли участие новые модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.