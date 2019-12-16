Названы новые сроки сдачи моста из ЕАО в Китай

Железнодорожный переход через Амур Нижнеленинское - Тунцзян в ЕАО достроят к концу 2020 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Ранее сдать мост планировали во второй половине этого года, затем срок перенесли на июнь 2020-го.

Мостовой переход из Еврейской автономной области в КНР рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Его появление позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат с Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему пути. Строительство финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Общая протяженность моста составит 2,21 километра. Планируется, что на первом этапе грузооборот через него превысит пять миллионов тонн в год, а в перспективе возрастет до 20 миллионов.