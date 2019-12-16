Появилось видео воздушной дуэли Миг-31БМ на Камчатке

Минобороны опубликовало видео воздушного боя модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ над акваторией Тихого океана. Самолеты этого типа впервые участвовали в подобной дуэли.

В роли противников выступили пилоты командного состава. Они выполняли фигуру высшего пилотажа - "бочку", то есть вращение на 360 градусов.

Экипажи также маневрировали с большими углами крена, набора высоты и снижения. Это делалось, чтобы занять выгодную позицию для применения оружия или сменить положение, чтобы перевести огонь с одной воздушной цели на другую.

Пилоты МиГ-31 выдержали длительные перегрузки при выполнении виражей на предельных скоростях.