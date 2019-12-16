"Роскосмос" запланировал 20 пусков ракеты "Союз" в следующем году

В 2020 году состоится два десятка пусков ракеты-носителя "Союз". Такой план озвучила сегодня госкорпорация "Роскосмос" в рамках пресс-конференции на космодроме Восточный.

В настоящий момент полным ходом идет изготовление ракет-носителей.

Как заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в 2019 году уже осуществлено 22 запуска ракет космического назначения. По его словам, до конца года должны быть проведены еще три запуска. Таким образом будет перекрыт результат 2018 года, когда были запущены 22 ракеты за весь год.

Конкретно с космодрома "Восточный" в 2020 году планируется запустить пять ракет-носителей семейства "Союз", отметил Рогозин. С космодрома "Восточный" проходят пуски ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз 2.1 б". С 2016 года прошло три пуска ракет "Союз-2.1а" и два - "Союз-2.1б".

С 2023 года с "Восточного" планируются пуски ракет "Ангара-А5" тяжелого класса. Строительство стартового комплекса для пуска "Ангары" продолжается, завершение строительства намечено на конец 2022 года.