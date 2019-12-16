Сахалинский депутат прокомментировал заявление о передаче Курил Японии

Недопустимой риторикой назвал призыв сделать Курильский архипелаг территорией Японии депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов. Об этом сообщило РИА Новости.

Мнение о том, что Токио на переговорах с Москвой должен потребовать весь Курильский архипелаг как "исконно японскую территорию", ранее озвучил глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.

Как отметил Максим Козлов, на переговорах между Россией и Японией обсуждаются вопросы о возможном сотрудничестве на островах Курильской гряды, но выставлять требования о передаче архипелага недопустимо.

Депутат также подчеркнул огромное значение для региона и страны в целом как самого архипелага, так и проживающих на нем людей.

Справка "РГ"

Заявляя о своих правах на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и группу Хабомаи, японская сторона ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Но по итогам Второй мировой войны острова вошли в состав СССР. По Советско‑японской совместной декларации 1956 года СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Но мирный договор между странами так и не подписан.