Суд продлил арест убившему солдат в Забайкалье срочнику

Суд на четыре месяца продлил арест обвиняемому в убийстве сослуживцев солдату-срочнику. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

"Впереди предстоит много следственных действий, в том числе и проведение экспертиз", - сказал адвокат.

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. Это произошло в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Сначала он застрелил двух офицеров. После приказал солдатам лечь на пол и расстрелял их. Были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих получили ранения. Сам Шамсутдинов сдался и был задержан. Ранее Читинский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца.

Расследуется уголовное дело по статье об убийстве двух и более и лиц, в рамках которого срочника направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. В обстоятельствах трагедии, помимо СК, разбирается специальная комиссия во главе с замминистра обороны РФ Андреем Картаполовым. По предварительным данным, причиной убийства стал конфликт рядового с одним из офицеров вкупе с серьезным психологическим напряжением.