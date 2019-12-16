Танкисты ВВО атаковали "противника" в Лаосе

Первая тренировка с боевой стрельбой прошла в рамках учения "Ларос-2019" на полигоне Бан Пэн.

Военнослужащие России и Лаоса на танках Т-72 МС отработали мобильную оборону с оперативной сменой позиций и проведение контратак.

"В свою очередь, разведывательное подразделение вооруженных сил Лаоса провело поисковые действия с целью обнаружения условных бандгрупп и лагеря подготовки "террористов", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Восточного военного округа.

Активная фаза учений начнется уже сегодня.

Напомним, учение "Ларос-2019" стартовало 10 декабря. В тренировках принимают участие более 500 военнослужащих двух стран. Россию представляют танкисты мотострелкового соединения ВВО из Забайкалья, взвод обеспечения и медицинское отделение. От Лаоса - танковые и разведывательные подразделения и другие. Военные обменяются опытом и отработают тактику совместных действий в джунглях.