Ученые предупредили о мощном извержении вулкана на Камчатке

Мощное извержение камчатского вулкана Безымянный может произойти в течение недели. Об этом свидетельствует его повысившаяся с начала декабря активность.

Как сообщила "РГ" руководитель группы KVERT Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина, насторожиться ученых заставили результаты ежедневного видео-визуального и спутникового мониторинга вулканов. На Безымянном заметили рост температуры, усиление парогазовой деятельности, а несколько дней назад и небольшой поток лавы.

- За последние два дня температура аномалии существенно повысилась, что может указывать на возможное в ближайшее время сильное эксплозивное извержение вулкана, - заявила Ольга Гирина.

Ожидаемое на вулкане извержение отличается взрывным характером. Исполин может выбросить столб пепла высотой до 15 километров над уровнем моря. В результате в поселках Козыревск, Майское, Ключи и Усть-Камчатск возможны пеплопады.

Отмечается, что извержение Безымянного опасно как для местных, так и для международных авиалиний. Поэтому обычный для вулкана "желтый" авиационный цветовой код опасности уже сменили более тревожным "оранжевым".

Справка "РГ"

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 350 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского и в 40 километрах от поселков Козыревск и Ключи Усть-Камчатского района. Высота достигает трех километров. Одно из самых сильных извержений исполина произошло 30 марта 1956 года. Человеческих жертв не было, но сильнейший взрыв расколол вершину, "отрубив от нее" 183 метра. Последнее сильное извержение произошло на Безымянном совсем недавно, 15 марта 2019 года.