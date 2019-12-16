В Приамурье мошенники вымогали деньги под видом краевых властей

Новый вид телефонного мошенничества появился в Амурской области. Чтобы получить деньги, преступники представляются работниками правительства региона, сообщает агентство Амур.инфо.

"Сегодня несколько звонков поступило руководителям районов и крупных учебных заведений. Звонившие представляются сотрудниками аппарата губернатора и говорят о том, что к ним должна приехать "высокая комиссия". Для того чтобы достойно подготовиться к встрече, нужны деньги на банкет и подарки. Их-то и пытаются получить мошенники", - цитирует агентство пресс-службу правительства региона.

Звонки идут с телефонов Липецкой области. Всех призывают быть бдительными и сразу заявлять о подобных предложениях.