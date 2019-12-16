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16.12.2019 08:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье мастера боевых искусств будут тренировать защитников тигра

Текст: Анна Бондаренко

Сотрудники Службы охотничьего надзора Приморского края будут обучать навыкам самообороны мастера боевых искусств, сообщает пресс-служба АНО "Центр "Амурский тигр". Организация выступила инициатором внедрения новшества, подписав соглашение о партнерстве с клубом смешанных единоборств "ИППОН".

Они договорились о совместном проведении на базе спортивного клуба семинаров-тренингов по самообороне, которые повысят боевую и спортивную подготовку инспекторов охотнадзора, работающих в ареале тигра.

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Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев объясняет, что зачастую инспекторам в лесу приходится сталкиваться с группами браконьеров - они могут быть вооружены, агрессивно настроены, находиться под действием алкоголя или наркотиков: "В таких сложных ситуациях приобретенные на тренировках и мастер-классах навыки помогут инспекторам сохранять свое здоровье, а иногда и жизнь. В случае успешности опыта, мы вовлечем в процесс и инспекторов федеральных ООПТ. В развитии сотрудничества также планируем, что тренеры "ИППОНа" будут принимать участие в природоохранных рейдах со своими подопечными, что даст им возможность понять, в каких условиях работают инспекторы, а в случае экстремальных ситуаций - окажут посильную помощь при задержании нарушителей".

"Надеемся, что в сотрудничестве с Центром "Амурский тигр", мы сможем внести свой посильный вклад в сохранение такого величественного и сильного животного, символа нашего региона - амурского тигра", - говорит президент Центра смешанных единоборств Кирилл Мамонов.

Центр "Амурский тигр" - одна из экологических организаций, которая помогает в создании эффективной службы охраны животного мира. За счет его средств покупается специализированный транспорт - автомобили, квадроциклы, снегоходы, спутниковые телефоны и другое оборудование, необходимое в работе инспекторов.

Справка "РГ"

Амурский тигр - самый крупный и северный подвид тигра на планете и одна из редчайших кошек, занесенная в Красную книгу России и мира. В последние годы популяция этих хищников в дикой природе растет. По экспертным оценкам их примерная численность сейчас - 580-600 особей. Еще год назад считалось, что их 560-580. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке должен пройти зимой 2021-2022 года.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр

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