Жителю Забайкалья брошенный окурок обошелся в полмиллиона рублей

В Ононском районе Забайкальского края местного жителя осудили за непотушенный костер и брошенный окурок. Его необдуманные действия привели к лесному пожару и крупному ущербу.

Как сообщает прокуратура региона, днем 29 мая этого года пьяный 36-летний мужчина собирал сухие ветки и развел костер, чтобы согреться. Проснувшись, он не потушил костер, бросил непогашенный окурок в сухую траву и ушел.

В результате разгорелся пожар. Огонь распространился по территории Кубухайского лесничества, причинив ущерб на полмиллиона рублей.

Ононский районный суд признал подозреваемого виновным в уничтожении и повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем (часть 2 статьи 261 УК РФ) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, а также взыскал с него всю сумму причиненного ущерба.