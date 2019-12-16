Лишь чудом обошлось без погибших в воскресной аварии под Нижним Новгородом, когда автобус, в котором находились порядка 40 пассажиров, опрокинулся в кювет. Не исключено, что происшествие спровоцировала погода: шел снег с дождем, что могло осложнить видимость для водителя.

ДТП случилось в районе 16.00 в Балахнинском районе Нижегородской области. Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, автобус китайского производства возвращался из Иванова в Дзержинск. По предварительной информации, люди ехали из шоп-тура.

Водитель 1969 года рождения имел весьма приличный стаж за рулем. Но, по всей видимости, на этот раз он не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. По последним данным, в аварии пострадали 17 человек. Семеро наиболее сильно пострадавших были доставлены в больницу, но медицинская помощь потребовалась лишь троим - четверо от госпитализации отказались.

За минувшую неделю в Нижегородской области это уже второе резонансное ДТП. В прошлую субботу в самом Нижнем Новгороде иномарка въехала в толпу школьников. К сожалению, не обошлось без погибших - в больнице скончалась мама одной из девочек, сопровождавшая детей в театр...