Казанский "Рубин" объявил об отставке Романа Шаронова с поста главного тренера.

"Рубин" по взаимному согласию сторон прекращает сотрудничество с тренером Романом Шароновым и его тренерским штабом. "Рубин" ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, Шаронов, отыгравший за "Рубин" 11 лет в бытность игроком, встал у руля казанцев после ухода Курбана Бердыева. Причина увольнения молодого специалиста - на поверхности. Это плачевные результаты команды в последних матчах. "Рубин" не может выиграть с 5 октября и закончил осеннюю часть сезона в зоне стыковых матчей на 13-м месте с 19 очками в 19 матчах. Для сравнения, у "Крыльев Советов", занимающих 15-ю строчку, - 18 баллов, у замыкающего турнирную таблицу "Сочи" - 15.

По слухам, главным претендентом на освободившийся пост является Леонид Слуцкий, недавно уволенный из голландского "Виттеса". На соответствующее назначение намекнул сам "Рубин", разместивший в своем официальном Twitter картинку с пустым креслом-качалкой, отсылающим к манере Слуцкого раскачиваться на скамейке во время матчей, и подписью "скоро".

Напомним, под руководством Слуцкого ЦСКА трижды выигрывал чемпионат России.