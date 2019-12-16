Определить событие года в региональной экономике на этот раз оказалось сложно даже экспертам. Богатым на премьеры и открытия выдался сезон для инвесторов, решивших вложить свои деньги в Пензенскую область.

В то время как другие жалуются на отток капитала, в этом небольшом по российским меркам регионе подсчитывают прибыль и пополняют бюджет. В чем секрет устойчивого роста частных инвестиций и какие узы в региональной экономике оказались самыми крепкими, рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Иван Александрович, в этом году открылось сразу несколько крупных производств на пензенской земле. С чем вы это связываете?

Иван Белозерцев: Для нас год оказался достаточно успешным в плане инвестиций. Пензенская область в рейтинге Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития стала лидером по числу реализованных проектов. Кроме того, заключены новые соглашения - это и сельское хозяйство, и индустриальное направление. Общий объем инвестиций в экономику региона на ближайшие три года только по заключенным соглашениям оценивается в 21 миллиард рублей.

Как реализуются механизмы государственно-частного партнерства?

Иван Белозерцев: Сейчас в стадии реализации находится 89 концессионных соглашений, 11 из них заключено в этом году, с общим объемом привлекаемых частных инвестиций - 2,2 миллиарда рублей.

Основная часть соглашений заключена по проектам в сфере водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах. Также развиваются проекты государственно-частного партнерства в сфере переработки и захоронения твердых коммунальных отходов.

Например, в конце 2018 года заключили договор, а в этом году инвестор приступил к строительству нового крупного мусорообрабатывающего комплекса и полигона отходов в Пензенской области. Объем инвестиций концессионера - 1,35 миллиарда рублей. Срок соглашения - 35 лет.

Кроме этого, готовится концессионное соглашение между правительством региона и холдингом "Швабе" о создании Центра ядерной медицины в городе Пензе, где будет возможно проведение исследований в области онкологии, кардиологии и неврологии. Стоимость объекта составит около миллиарда рублей. Планируемый срок концессионного соглашения - 12 лет.

По концессии с холдингом "Швабе" в Пензе планируют создать Центр ядерной медицины

На первом месте вы упомянули аграрный сектор. Какие здесь проекты и как они развиваются?

Иван Белозерцев: Продолжается реализация масштабного проекта расширения комплекса по выращиванию индейки. Он охватывает территорию Нижнеломовского, Вадинского, Спасского, Мокшанского, Колышлейского районов, а также город Нижний Ломов. Производитель также начал строительство завода по глубокой переработке индейки в Нижнеломовском районе, скоро приступит к строительству завода по производству консервов в городе Каменке.

"Пачелмское хозяйство" в Сердобском районе строит молочно-товарный комплекс, который рассчитан на круглогодичное беспривязное содержание дойного стада в 5200 коров. Это очень масштабный проект, он сделает компанию лидером в России по производству молока. Животноводство сегодня активно развивается, спрос на продукцию этой отрасли высокий. Планируется создание 250 новых рабочих мест.

"Черкизово-Свиноводство" реализует проект по созданию свинокомплекса с законченным циклом производства на территории Пензенского района. В рамках данного проекта уже построены и введены в эксплуатацию шесть площадок, а всего их будет 11. Инвестиции в каждую площадку составляют 580 миллионов рублей, каждый свинокомплекс рассчитан на прием более 20 тысяч голов единовременно, а в год - до 50 тысяч товарных свиней. И компания намерена расширяться. С основателем холдинга мы говорили, у них есть намерения по расширению проекта в ближайшие пять - семь лет до объемов в 300 тысяч тонн производства свинины. Компания рассматривает возможность строительства примерно еще 40 таких комплексов в Пензенской области.

Этим летом "Грибная компания" завершила строительство комплекса полного цикла по выращиванию шампиньонов. Здание фермы площадью 16 тысяч квадратных метров построено за год с небольшим, как говорится, с нуля. Там, где сегодня расположен огромный завод, было пустующее поле. Это очень современное предприятие. По голландской технологии организовано производство грибов мощностью пять тысяч тонн в год, это семь процентов от общего российского потребления. Объем инвестиций составил два миллиарда рублей.

Компания "Авиаген Торкейз Рус" реализует проект по строительству десяти площадок - пять ферм ремонтного молодняка и пять родительского стада для производства и реализации племенной птицеводческой продукции с высоким генетическим потенциалом, а именно инкубационного яйца индейки. Первые площадки мы ввели в эксплуатацию этой осенью. Такой проект в России пока единственный.

Компания "Лопатинский бекон" запустила свинокомплекс мощностью 30 тысяч голов откорма в год.

В Кузнецке открыт завод по производству пенополиуретана. Инвестор - компания "ФомЛайн" в следующем году планирует запустить и второй завод - по производству матрасов. Еще один яркий пример из отрасли промышленности - это компания "СтанкоМашСтрой". Очень динамично развивается местное станкостроение, в этом году открыли новый цех. Фабрика "Маяк" демонстрирует очень серьезные успехи не только по российским, но и по мировым меркам. На производстве запускают вторую модернизированную бумагоделательную машину. Стоимость инвестиционного проекта составила более 1,3 миллиарда рублей. Запуск машины позволит предприятию выйти на совокупный выпуск тарных видов бумаги и картона до 120 тысяч тонн в год.

Сколько дополнительных рабочих мест удалось создать? Как изменилась средняя зарплата?

Иван Белозерцев: Это самое главное. Реализация инвестиционных проектов позволяет нам вместе с бизнесом создавать новые рабочие места с достойной заработной платой. В 2018 году в рамках инвестиционных соглашений было создано 774 рабочих места со средней заработной платой около 34 тысяч рублей, в этом году уже больше 1300 рабочих мест со средней заработной платой более 37 тысяч рублей.

Почему, на ваш взгляд, инвесторы активно идут в Пензенскую область?

Иван Белозерцев: Меня часто об этом спрашивают. Я уверен, что имеющиеся результаты - итог планомерной работы, которую уже несколько лет ведет правительство Пензенской области, по формированию по-настоящему благоприятного инвестиционного климата в регионе. Как правило, для инвестора важны наличие земельного участка и инфраструктура, а также набор налоговых преференций, который делает его бизнес-модель наиболее рентабельной. В этом году мы приняли поправки в региональный закон и установили новые преференции организациям, реализующим инвестиционные проекты в сфере промышленности. Для них снизили ставки по налогу на имущество организаций с 2,2 до 0,4 процента и полностью освободили от уплаты транспортного налога.

Также немаловажную роль играет скорость принятия решений и устранения проблем, так или иначе возникающих у инвестора. По наиболее крупным и стратегически значимым для области проектам в региональном правительстве сформированы рабочие группы, которые собираются для решения оперативных вопросов. У нас ведется точечное сопровождение каждого проекта.

Слово - инвесторам

Артур Согомонян, владелец группы компаний "ФомЛайн":

- Идея строительства крупнейшего завода среди производителей товаров для сна пришла нам в ноябре 2016 года. Стоял выбор между несколькими регионами, общались, рассматривали предложения. Признаться, это был рисковый шаг, сумма инвестиций составляла три миллиарда рублей. Решили строить в Пензенской области и ни разу не пожалели. Нам она оказалась ближе и по логистике, и по взаимодействию с местными властями. Сразу удалось установить прямой открытый диалог. Для нас самый ценный ресурс - это время, и когда приходится тратить его на прохождение сложных процедур и ненужных барьеров, результат страдает. Нам удалось реализовать проект в кратчайшие сроки. В июле этого года мы запустили первую очередь производства, в марте стартует вторая очередь. Конечно, возникают организационные вопросы, но они все решаются на месте.

Олег Кочетков, генеральный директор компании "СтанкоМашСтрой":

- В Пензенской области создан лучший инвестиционный климат для развития отечественного станкостроения. Здесь сосредоточены крупные промышленные предприятия, которые готовы к кооперации - от литья станин до производства мелких деталей. Это позволяет нам достигнуть локализации производства в 70 процентов и участвовать в государственных программах поддержки отечественного станкостроения. На региональном уровне существуют свои программы. Пусть суммы небольшие, но применяемые по ним процентные ставки ниже банковских. Региональная власть в лице губернатора заинтересована в поддержке среднего и малого бизнеса, и это ощущается. В регионе создана по-настоящему хорошая конкурентная среда.

Спартак Антонов, директор "Грибной компании":

- Мы построили с нуля завод по выращиванию шампиньонов. Общий объем инвестиций около двух миллиардов рублей. Выпускаем сейчас 200 тонн грибов в месяц при полной мощности производства 400-450 тонн. В ближайших планах ввести в строй собственное производство компоста. Инвестор - пензенский, и даже мысли не возникло идти в другой регион. Давно развиваемся в Пензенской области и прекрасно себя здесь чувствуем. Моногород Сердобск был выбран не случайно. Это индустриальный парк и особые условия ТОСЭР, которые дают уникальные возможности для открытия нового бизнеса. Мы существенно выиграли за счет господдержки по федеральным программам и избежали возможных бюрократических барьеров.

Петр Степанюк, руководитель Товарищества на вере имени Димитрова:

- Сельскохозяйственный год завершили. Он выдался непростым. За всю весну было два дождя, засуха стояла. Но удалось получить неплохой урожай - в среднем около 50 центнеров с гектара. Все культуры не подвели. В животноводстве мы в прошлом году построили ферму на 500 дойных коров, в этом году запускаем еще одну такую же. Привезли 150 нетелей из Дании. За три года производительность в животноводстве выросла с 3,5 до девяти килограммов молока на фуражную корову. На будущий год запланировали приобретение молочного блока с системой управления стадом по израильской технологии. Закупаем новую сельхозтехнику. Получаем компенсацию в рамках господдержки. За счет прибыли решаем социальные вопросы в селе - проложили одну дорогу, на будущий год заказали еще один проект. С региональной властью постоянно взаимодействуем на уровне губернатора.

Официально

По состоянию на декабрь 2019 года на сопровождении у правительства Пензенской области находятся 43 инвестиционных проекта. Совокупный объем инвестиций - 93,94 миллиарда рублей. Общее количество новых рабочих мест - 5385. В 2020 году планируется завершить шесть инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 36,9 миллиарда рублей и созданием 1693 новых рабочих мест.