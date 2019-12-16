На пермских дорогах снизилась аварийность

По подсчетам ГИБДД и специалистов Минтранспорта Пермского края, в регионе существенно снизилась аварийность - на 13 процентов по сравнению с 2018 годом. Эксперты полагают, что достичь такого результата удалось благодаря комплексному подходу.

Так, на дорогах Прикамья установлено почти 200 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. О возможностях камер нового поколения, которые могут регистрировать более 20 типов нарушений - от превышения скоростного режима до несоблюдения правил остановки или стоянки, пермские водители уже знают не понаслышке - "письма счастья" приходят регулярно. Тут волей-неволей станешь дисциплинированней.

- По данным ГИБДД, в 2016 году произошло 3878 дорожно-транспортных происшествий, а в 2018-м - 3444, сейчас показатель будет еще ниже, - отмечает заместитель руководителя Центра безопасности дорожного движения Пермского края Денис Кондарин.

Немало над снижением аварийности на дорогах края потрудились дорожники. С 2016 года финансирование дорожного фонда увеличилось в три раза. В этом году на строительство и ремонт дорог было направлено более 20 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней, в 2020-2021 годах предусмотрено 43,5 миллиарда. В 2019 году построено почти 33 километра трасс, а за последние три года - более 78.

По данным ОНФ, столица Прикамья заняла третье место в России по безопасности автодорог

В пермской агломерации, включающей собственно Пермь и города-спутники, в этом году в порядок приведено 67 процентов всех дорог. Это не осталось незамеченным: по данным Общероссийского народного фронта, столица Прикамья заняла третье место в России по безопасности автодорог и шестое - по качеству.

Помогли, кстати, сами пермяки. Уже с 2017 года жители края могут следить за строительством и ремонтом дорог, а также оставлять заявки на приведение в порядок того или иного участка на сайте "Управляем вместе". За три года по предложению местных жителей в план ремонта и реконструкции попал 731 участок дорог местного и регионального значения - работы хватит на пару лет.

200 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД установлено на дорогах Прикамья

- Раньше мы могли себе позволить ремонтировать чуть больше 300 километров дорог в год, имея в региональной собственности 3,5 тысячи километров. И было понятно, что мы будем "стоять на месте", если не будем приводить в порядок не менее 500 километров дорог ежегодно, - говорит председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин. - Теперь же планируется ремонтировать 800 километров дорог, а это значит, что мы сможем привести дороги в нормальный вид.