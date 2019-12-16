Под Пензой при столкновении пяти машин погиб ребенок

ДТП произошло в воскресенье вечером на 627-м километре Федеральной автомобильной дороги М-5 УРАЛ на въезде в Пензу.

У поста ГИБДД столкнулись пять легковых автомобилей - четыре иномарки и одна отечественная.

В результате происшествия четырехлетний мальчик, находившийся в ВАЗ-2114, от полученных травм скончался на месте.

По предварительной информации УГИБДД по Пензенской области, за рулем была его мать, она доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Она находилась в реанимации.

Причины ДТП устанавливаются.