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16.12.2019 16:32
Проект: В регионах

Нотариусы безупречно знают законодательство России

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Спецвыпуск № 270(8028)
Быть нотариусом непросто, кроме отличного знания законов он должен обладать такими качествами, как честность, неподкупность, чувство долга, ответственность, порядочность, непредвзятость и объективность.

О полномочиях нотариуса и о том, почему он является одним из основ стабильности нашего общества, рассказала Ольга Мауль, нотариус Пермского городского нотариального округа.

- В юридической терминологии современного общества существуют понятия "юрист" и "нотариус". Юристом можно назвать специалиста по правоведению и юридическим наукам, по сути, это практический деятель в области права. В правовой системе России нотариальное право объединяет систему норм, регулирующих порядок совершения нотариальных действий и взаимоотношения нотариуса с участниками нотариального производства в целях защиты прав, интересов граждан и юридических лиц.

Нотариус - лицо, специально уполномоченное совершать нотариальные действия, перечень которых установлен законодательством РФ. Согласно статье первой Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, нотариат в нашей стране призван обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о нотариате защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.

Институт нотариата играет важную роль в обеспечении стабильности гражданского оборота, поскольку обратившиеся к нотариусу за совершением нотариального действия граждане и юридические лица в итоге получают юридические гарантии и уверенность в получении определенного правового результата, к которому они стремились.

Нотариус - одна из тех профессий, которые характеризуются безупречным знанием российского законодательства. Он не вправе уклониться от разрешения конкретного вопроса, поставленного перед ним лицами, обратившимися за совершением нотариального действия. Профессия нотариуса не знает специализации. В своей работе нотариус всегда и во всем опирается на требования действующего законодательства.

Необходимость свободно ориентироваться в правовых нормах определяет повышенные требования к уровню квалификации этого специалиста. Он должен быть гражданином Российской Федерации, достигшим двадцати пяти лет и сдавшим квалификационный экзамен, иметь высшее юридическое образование, полученное в учреждении высшего образования, которое имеет государственную аккредитацию, и стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет.

Совершая нотариальные действия, нотариус обязан дать разъяснения обратившимся к нему лицам об их правах и обязанностях, а также предупредить о том, какие последствия нотариальные действия будут иметь.

Нотариусы совершают нотариальные действия от имени государства в рамках публично-правовых полномочий, переданных им в силу закона. Они действует в рамках правил и процедур, которые определены законом, поэтому их деятельности присуще строгое соблюдение действующего законодательства. Нотариальный документ гарантирует бесспорность обстоятельств, подтвержденных нотариусом.

От современного нотариуса кроме правовой компетенции и широкого кругозора требуется соответствие его личностных качеств высоким нравственным требованиям. Честность, неподкупность, чувство долга, ответственность, порядочность, непредвзятость, объективность - это те качества, которыми должен обладать любой нотариус.

Происходящие позитивные изменения в современном нотариате способствуют повышению авторитета нотариуса и его значимости в обществе, а люди, осуществляющие нотариальную деятельность, заслуживают уважения, являясь работниками непростой и трудоемкой сферы юридической деятельности

Поздравление

День юриста - профессиональный праздник юристов независимо от сферы их профессиональной деятельности. В связи с чем и я, и Нотариальная палата Пермского края поздравляем всех коллег по цеху с праздником!

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