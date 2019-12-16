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16.12.2019 11:27
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Тайницкую башню Нижегородского кремля впервые откроют для посетителей

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник Фото: Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник
Фото: Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

С завтрашнего дня в Нижегородском кремле для посетителей откроют Тайницкую башню. Об этом сообщает Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

Фото: Алла Дмитриева
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Как рассказал "РГ" заведующий музеем "Нижегородский кремль" Степан Петушин, раньше башня всегда была закрыта для посетителей.

"Верхний ярус был в аварийном состоянии. Сейчас там навели порядок, появилась возможность открыть одну из лучших смотровых площадок в городе", - пояснил он.

На новую смотровую площадку можно будет попасть через Дмитриевскую башню кремля, причем экскурсию брать не обязательно. Посетители смогут насладиться видами Стрелки, Почаинского оврага, панорамы кремлевских стен и башен. Внутри башни вывешены исторические фотографии видов города - в том числе, сделанных с этой площадки 150 лет назад.

Кстати

Название Тайницкой башни связано с тайным ходом, остатки которого были обнаружены и засыпаны в конце XIX века.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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