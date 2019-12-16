В ДТП с тремя авто в Мордовии погибли четыре человека

Четыре человека погибли и еще четыре пострадали в столкновении трех авто на трассе в Торбеевском районе Мордовии.

Как сообщили в ГИБДД республики, трагедия произошла ночью 15 декабря на 27-м километре автодороги "М-5 Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, на подъезде к Саранску.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомашины Volkswagen Jetta выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Toyota Land Cruiser. Затем в Toyota врезался ВАЗ-21124. А позднее с ВАЗ-21124 столкнулся Renault Logan.

- В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины Volkswagen Jetta погибли на месте происшествия, пассажир Toyota Land Cruiser и три пассажира ВАЗ-21124 получили различные травмы, - уточнили в госавтоинспекции.

Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.