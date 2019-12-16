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16.12.2019 17:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде представили новое прочтение балета "Корсар"

Текст: Константин Волков
В Нижегородском театре оперы и балета (НТОБ) триумфально прошла премьера балета "Корсар" - первого большого проекта руководителя балетной труппы и хореографа-постановщика спектакля Морихиро Ивата, экс-солиста Большого театра и бывшего директора балетной труппы Бурятского театра оперы и балета. Дирижером-постановщиком стал директор-художественный руководитель театра Александр Топлов.

Как сказано в аннотации к спектаклю, "действие разворачивается в Средиземноморье, в эпоху порабощения Греции Османской империей. Конрад, предводитель греческих флибустьеров, стремясь отомстить турецким захватчикам, готовит нападение на дворец Сеид-паши. Суровый и бесстрашный пират, он давно разочаровался в жизни. Только две страсти владеют им − жажда мести за поруганную родину и нежная любовь к прекрасной Медоре. С тяжелым сердцем расстается с ним возлюбленная, предчувствуя недоброе…".

Трехактная постановка "Корсара" по мотивам поэмы Байрона на музыку Адольфа Адана в Нижегородском театре отличается от других спектаклей. Она максимально приближена к поэтическому оригиналу. Либретто написала Ольга Ивата. Стоит подчеркнуть, что тщательное следование первоисточнику - редкий случай, так как обычно используется либретто "Корсара", переделанное под балет, и оно довольно далеко отстоит от произведения Байрона. Сам Морихиро Ивата называет свою постановку "балетом-поэмой".

На премьере балета присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр культуры Надежда Преподобная.

Справка

В настоящее время по всему миру ставится балет "Корсар" на основе хореографии Мариуса Петипа и Жюля Перро, либретто авторства Жюля де Сен-Жоржа и Жозефа Мазилье. Впервые он был поставлен в 1856 году в Парижской опере. Хотя до того в Италии, Франции и Великобритании были и другие постановки "Корсара", они до нашего времени не сохранились.

Главные партии в "Корсаре" в Нижнем Новгороде исполняют Татьяна Казанова, Артем Зрелов, Елизавета Мартынова, Андрей Орлов, Юлия Ануфриева, Василий Козлов, Александр Лысов, Михаил Болотов, Дмитрий Пельмегов, Максим Просянников и другие. К участию в постановке для максимально точного воплощения сюжета привлечены также юные артисты балета.

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