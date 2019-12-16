В Пензенской области объявили нерабочим днем 31 декабря

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поддержал инициативу трудовых коллективов и жителей региона сделать 31 декабря нерабочим днем.

Об этом шла речь в понедельник во время встречи губернатора с председателем Федерации профсоюзов Пензенской области Николаем Котовым.

- Многие трудовые коллективы и частные лица обращаются с просьбой сделать 31 декабря выходным днем, перенести его на субботу. Это будет важно для людей - иметь время подготовиться к празднику: пообщаться с детьми, навести порядок в домах, накрыть праздничный стол, - озвучил многочисленные просьбы со стороны жителей региона Николай Котов.

Иван Белозерцев поддержал инициативу. Ранее в его официальном аккаунте в Instagram был опубликован опрос среди подписчиков: "Нужен ли выходной 31 декабря?"

- Проведенный социологический опрос, в том числе и через социальные сети, показал, что порядка 92 процентов жителей Пензенской области проголосовали за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Я сегодня подпишу соответствующее постановление, - пояснил Иван Белозерцев.

Позже было опубликовано распоряжение по переносу рабочего дня на субботу, 28 декабря, и предоставлению отдыха во вторник, 31 декабря.

Постановление главы региона касается государственных и муниципальных служащих Пензенской области, а также сотрудников всех подведомственных учреждений. Руководители частных компаний будут принимать решение о графике работы самостоятельно.

Несмотря на выходной день, все региональные службы экстренного реагирования будут работать в круглосуточном режиме. В государственных и муниципальных учреждениях установят график дежурства в праздничные и выходные дни.

Также глава региона обратил внимание профсоюзов на активизацию работы с руководителями предприятий по повышению уровня заработной платы на предприятиях Пензенской области.

- Нужно поработать с работодателями. Ряд предприятий, в том числе и оборонно-промышленного комплекса, в текущем году увеличили объем производства, показали темп роста производства, а зарплата повышается медленно, то есть работодатель придерживает финансовые средства, не повышает зарплату в реально возможном объеме, - отметил Иван Белозерцев.

Справка "РГ"

Напомним, ранее министр труда РФ Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря в этом году всеобщим выходным днем невозможно, так как это связано с бюджетными расходами, поскольку правительство принимает решение о выходных на следующий год заблаговременно. Однако каждый работодатель может сделать выходным последний день года. После этого сразу несколько российских регионов объявили 31 декабря выходным, а главы регионов обратились к работодателем с просьбой поддержать инициативу на местах.