В Пензенской области открыли футбольное поле с подогревом

В рамках нацпроекта в Пензенской области завершили реконструкцию футбольного поля "Дорожник" в городе Каменка. Несмотря на первый снег, на тренировку без труда смогли выйти юные футболисты. А люди старшего поколения занимаются здесь скандинавской ходьбой.

В понедельник обновленное футбольное поле торжественно открыли в присутствии губернатора Ивана Белозерцева. Он поблагодарил участников строительства за создание современного спортивного объекта.

- Сегодня выделяются серьезные федеральные средства на реализацию нацпроектов, в том числе на развитие физкультуры и спорта, - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. - Прежде всего, стадион сделан для детей, для молодежи. Но необходимо, чтобы это футбольное поле постоянно было занято, чтобы у всех детей, взрослых, представителей старшего поколения была возможность заниматься здесь физкультурой и оздоравливаться.

Реконструкция стадиона началась в сентябре. На проведение работ в рамках нацпроекта "Демография" и федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016 - 2020 годы" было направлено в общей сложности 75 миллионов рублей.

За счет федерального бюджета приобретено искусственное покрытие и закуплено оборудование для обогрева футбольного поля. Из бюджета Каменского района были выделены средства на обустройство инженерных сетей, устройство теплопункта и теплотрассы, установку четырех мачт электроснабжения. За счет инвестиционного вложения "Дорожное ремонтно-строительного управления" выполнены укладка трубопровода отопления, дренажная система, проведены земляные работы, устроено искусственное покрытие, проложены беговые дорожки, благоустроены трибуны, площадки и подъезды к стадиону.

В итоге город Каменка, где проживают около 35 тысяч человек получил всесезонное поле с подогревом. Принято решение о строительстве рядом со стадионом физкультурно-оздоровительного комплекса.

Ранее в Пензе завершилась реконструкция футбольного поля с подогревом на стадионе "Первомайский". Ремонт прошел также в рамках национального проекта "Спорт - норма жизни". С конца ноября поле начало эксплуатироваться, не взирая на погодные условия.

- Предыдущий газон положили в 2007 году. Его эксплуатировали более десяти лет. А теперь мы видим опять прекрасный и новый газон. На него было потрачено из средств федерального и областного бюджета более 20 миллионов рублей, - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Оценить поле после ремонта смогли воспитанники детско-юношеских спортивных школ города Пензы. Здесь уже состоялся турнир среди начинающих футболистов.