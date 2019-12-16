В Пензенской области запустили завод по производству крахмала

Запуск нового предприятия состоялся в понедельник в селе Оленевка Пензенской области.

В прошлом году году СПК "Удача" получил субсидию на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы в размере почти 50 миллионов рублей. На эти средства был построен завод по производству пищевого крахмала с мощностью переработки картофеля 100 тонн в сутки и выпускающий более десяти тонн крахмала.

Для производства крахмала используется картофель, выращенный на местных полях, который по характеристикам не подошел для розничной продажи.

В настоящее время завершены пусконаладочные работы линии по производству крахмала. Первая партия продукции поступает на реализацию.

На производстве создано 15 новых рабочих мест, работа ведется в две смены.

- Мы выполняем поручение Президента по развитию сельскохозяйственной кооперации в регионах России. На основе агрофирмы "Раздолье" начинает работу новое предприятие. Задействовано хорошее оборудование. Созданы рабочие места. Мы видим, что средства, выделяемые по программе господдержки, идут на пользу региональной экономике. Хочется пожелать, чтобы продукция пензенского крахмального завода постоянно присутствовала на прилавках магазинов, - на церемонии открытия сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2020-2021 годах планируется расширение производства. Будет создано еще 15 дополнительных рабочих мест. Общий объем инвестиций по проекту составил около 110 миллионов рублей.

Глава региона также посетил логистический центр агрофирмы "Раздолье" мощностью 10,4 тысячи тонн единовременного хранения картофеля, созданный в прошлом году. Построено три ангара на 1,3 тысячи тонн каждый, три ангара на 1,5 тысячи тонн каждый и еще один ангар на две тысячи тонн. Продукция, которую здесь выращивают, хранят, сортируют и упаковывают, реализуется в пензенской торговой сети, поставляется на рынок, отправляется в соседние регионы.

Агрофирма "Раздолье" реализует инвестиционный проект по производству картофеля и созданию логистического центра по производству, переработке, фасовке, хранению и сбыту овощей открытого грунта, плодов и ягод. Объем инвестиций по проекту - более 800 миллионов рублей. Мощность логистического центра составляет около 43 тысяч тонн в год. В 2018 году на полях агрофирмы построена мелиоративная система на площади 468 гектаров, сумма инвестиций - 205 миллионов рублей.

Всего в этом году в Пензенской области было утверждено 20 инвестиционных соглашений. Объем инвестиций в экономику региона составил более 60 миллиардов рублей. В рамках их планируется создать 4,5 тысячи дополнительных рабочих мест. Было отмечено, что в этом году только в АПК инвестировано более 18 миллиардов рублей, строятся новые современные фермы, свиноводческие комплексы и запущен завод по выращиванию грибов.